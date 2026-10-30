WIKA Meroket Tajam di Kuartal Ketiga 2026

Jabarpos.id – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menunjukkan taringnya di pasar konstruksi nasional dengan mencatatkan performa keuangan yang sangat impresif. Perusahaan konstruksi milik negara ini berhasil membukukan lonjakan penjualan yang signifikan hingga mencapai Rp15,80 triliun pada kuartal III tahun 2026. Angka ini menandai pertumbuhan sebesar 11,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Berdasarkan rincian kinerja perusahaan, total penjualan tersebut bersumber dari dua lini utama, yakni proyek non Kerja Sama Operasi (non KSO) yang menyumbang Rp9,04 triliun, serta proyek KSO yang menyumbang angka Rp6,77 triliun. Tren positif ini juga dibarengi dengan agresivitas perusahaan dalam memburu proyek baru, di mana perolehan kontrak baru melonjak drastis sebesar 57,9% secara tahunan menjadi Rp9,78 triliun.

Lonjakan performa ini merupakan buah manis dari langkah transformasi dan upaya penyehatan perusahaan yang telah konsisten dijalankan sejak tahun 2023. WIKA kini menerapkan standar yang jauh lebih ketat dalam memilih proyek. Melalui penerapan four eyes principle, perusahaan memastikan setiap proyek yang diambil telah melalui seleksi ketat dengan skema pembayaran yang aman, yakni melalui uang muka dan pembayaran progres bulanan. Strategi ini bertujuan agar setiap proyek yang dikerjakan mampu menghasilkan profitabilitas yang sehat dan dapat beroperasi secara mandiri tanpa membebani keuangan pusat.

Dampak dari strategi seleksi proyek yang disiplin ini terlihat jelas pada margin laba kotor perusahaan. Laba kotor WIKA melonjak 44,4% menjadi Rp1,09 triliun, dengan margin laba kotor yang naik menjadi 12,11% dari sebelumnya hanya 8,34%. Tidak hanya itu, laba usaha perusahaan juga melesat hingga 162,1% menjadi Rp754,33 miliar. Efisiensi melalui penerapan lean management juga terbukti ampuh, yang terlihat dari penurunan Operating Expense Ratio menjadi 5,34%.

Corporate Secretary WIKA, Ngatemin, menjelaskan bahwa penguatan margin profitabilitas ini adalah bukti keberhasilan strategi bisnis perusahaan dalam mendorong keunggulan operasional. Ia menegaskan bahwa ke depan, WIKA akan terus menjaga momentum pertumbuhan ini guna memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dari sisi kesehatan finansial, WIKA juga menunjukkan perbaikan fundamental yang nyata. Total utang perusahaan berhasil ditekan hingga turun sebesar Rp1,42 triliun dibandingkan periode tahun lalu. Penurunan ini mencakup pengurangan utang berbunga sebesar Rp505 miliar dan utang usaha sebesar Rp914,54 miliar.

Meski demikian, WIKA tetap menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemegang saham, kreditur, dan regulator. Dukungan tersebut sangat krusial untuk mendukung proses restrukturisasi komprehensif, pengembalian modal, serta rencana divestasi pada proyek penugasan kereta cepat. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat terus menekan beban bunga dan kerugian, sekaligus memperkuat posisi keuangan perusahaan di masa depan.