Rahasia Laba VKTR Bakrie Melejit Drastis

Jabarpos.id – Emiten yang bergerak di sektor transportasi ramah lingkungan, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), sukses mencatatkan performa keuangan yang sangat impresif. Perusahaan di bawah naungan grup Bakrie ini melaporkan lonjakan laba bersih yang signifikan hingga mencapai 47 persen secara tahunan (year on year/YoY) hingga kuartal III-2026.

Keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, VKTR berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp1,06 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp717 miliar. Kenaikan pendapatan ini mencapai angka 49 persen, yang didorong oleh dua mesin utama pertumbuhan perusahaan: penjualan kendaraan listrik komersial dan sektor manufaktur suku cadang otomotif.

Sektor kendaraan listrik menjadi primadona baru bagi perusahaan. Pendapatan dari lini ini melonjak drastis sebesar 91 persen (YoY), dari yang sebelumnya hanya Rp98 miliar menjadi Rp186 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun ini. Dampaknya, kontribusi unit bisnis kendaraan listrik terhadap total pendapatan perusahaan kini naik menjadi 17 persen, meningkat dari posisi 14 persen pada tahun lalu.

Tak hanya dari sisi kendaraan listrik, bisnis manufaktur suku cadang otomotif milik VKTR juga menunjukkan taringnya. Pendapatan dari segmen ini tumbuh 41 persen menjadi Rp880 miliar. Tren positif ini sejalan dengan geliat industri otomotif nasional, terutama pada segmen kendaraan komersial yang menurut data GAIKINDO per September 2026, mengalami pertumbuhan sebesar 42 persen.

Direktur Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, A. Ardiansyah Bakrie, mengungkapkan bahwa peluang pasar kendaraan listrik komersial di tanah air masih sangat terbuka lebar. Menurutnya, strategi perusahaan tidak hanya terpaku pada penjualan unit semata, melainkan juga pada penguatan ekosistem manufaktur dalam negeri.

"Fokus kami adalah membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang. Kami memperkuat manufaktur lokal, memperluas portofolio, serta mengembangkan solusi agar penggunaan kendaraan listrik menjadi lebih efisien secara operasional maupun finansial bagi para pelanggan kami," jelas Ardiansyah dalam keterangannya.

Jika menilik lebih dalam, komposisi penjualan perusahaan selama sembilan bulan terakhir menunjukkan dominasi bus listrik sebesar 52,5 persen, diikuti oleh sasis sebesar 37,7 persen, transporter listrik 8,2 persen, dan forklift listrik 1,6 persen. Salah satu pencapaian prestisius pada kuartal III-2026 adalah keberhasilan VKTR mengirimkan 27 unit bus listrik berukuran 12 meter untuk operator Trans Semarang. Langkah ini mengukuhkan posisi VKTR sebagai pionir penyedia bus listrik untuk layanan transportasi publik di kota tersebut.

Menatap akhir tahun 2026, VKTR optimis dapat terus melakukan ekspansi. Perusahaan tengah fokus menyelesaikan pesanan bus listrik untuk berbagai proyek transportasi publik serta merealisasikan pengiriman rolling chassis light-duty truck (LDT) untuk sektor agribisnis. Dengan kondisi permodalan yang stabil dan aset yang terus tumbuh hingga mencapai Rp2.026 miliar, VKTR siap menyongsong era mobilitas hijau di Indonesia.