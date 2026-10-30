Kinerja Maybank Indonesia Melaju Pesat

Jabarpos.id – PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) menunjukkan performa keuangan yang sangat solid pada periode sembilan bulan pertama tahun 2026. Perusahaan perbankan ini berhasil membukukan laba sebelum pajak yang mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp1,43 triliun. Pencapaian ini menjadi bukti ketangguhan manajemen dalam menavigasi dinamika pasar yang penuh tantangan.

Keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa faktor kunci, di antaranya adalah pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang stabil, perbaikan struktur pendanaan yang lebih efisien, serta kualitas aset yang semakin sehat. Berdasarkan data yang dihimpun, pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) tercatat tumbuh 4,3% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp5,75 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh keberhasilan bank dalam menekan beban bunga serta peningkatan pendapatan dari lini anak usaha.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan bunga, margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) juga mengalami penguatan sebesar 14 basis poin menjadi 4,4%. Hal ini menunjukkan bahwa Maybank Indonesia semakin efektif dalam mengelola selisih antara pendapatan bunga yang diterima dengan beban bunga yang dibayarkan.

Selain aspek pendapatan, Maybank Indonesia juga mencatatkan prestasi dalam menjaga kualitas kredit. Hingga akhir September 2026, penyaluran kredit perusahaan tumbuh 6,8% YoY menjadi Rp128,39 triliun. Yang lebih mengesankan, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross berhasil ditekan hingga ke level 2,1%, turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 2,4%.

Penurunan risiko kredit ini berdampak positif pada efisiensi biaya, di mana beban pencadangan kerugian kredit turun sebesar 10,2% menjadi Rp749 miliar. Dari sisi pendanaan, strategi bank untuk mengoptimalkan dana murah atau current account saving account (CASA) membuahkan hasil manis. Dana murah tumbuh pesat 16,7% YoY menjadi Rp79,81 triliun, sementara deposito berjangka justru turun 28,5% YoY sebagai bagian dari strategi optimalisasi biaya dana.

Meskipun pendapatan nonbunga mengalami sedikit tekanan akibat volatilitas pasar, sektor bancassurance, reksa dana, dan jasa konsultasi tetap memberikan kontribusi positif dengan kenaikan 2,3% YoY menjadi Rp1,58 triliun. Secara keseluruhan, pendapatan operasional bruto perusahaan naik tipis 0,4% menjadi Rp7,28 triliun.

Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, menegaskan bahwa fokus utama perusahaan saat ini adalah memperkuat fundamental bisnis dan efisiensi operasional. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif strategis "ROAR30" untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Setelah bertransformasi menjadi grup keuangan terintegrasi pada Agustus lalu, prioritas kami adalah memperkuat kolaborasi antar entitas. Kami ingin memanfaatkan seluruh kapabilitas grup untuk memberikan solusi keuangan yang lebih komprehensif bagi nasabah," ungkap Steffano.

Kesuksesan ini juga merambah ke Unit Usaha Syariah (UUS) yang mencatatkan lonjakan laba sebelum pajak sebesar 29,4% menjadi Rp668 miliar. Tak ketinggalan, lini anak usaha seperti Maybank Indonesia Finance dan WOM Finance juga melaporkan pertumbuhan laba yang sangat signifikan, mempertegas posisi Maybank Indonesia sebagai grup keuangan yang semakin solid dan terintegrasi.