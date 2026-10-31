Skandal Manipulasi Saham Turki Guncang Pasar

Jabarpos.id – Dunia keuangan internasional tengah diguncang oleh skandal manipulasi pasar saham besar-besaran yang terjadi di Turki. Kasus dugaan kecurangan ini tidak hanya meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pasar modal, tetapi juga menyeret nama-nama besar, mulai dari petinggi perusahaan investasi hingga politikus senior dari partai penguasa.

Skandal ini berdampak sangat luas, dengan estimasi mencapai 455.000 investor yang menjadi korban kerugian finansial. Dampak sistemiknya terlihat jelas pada indeks saham BIST 100 yang mengalami kejatuhan drastis. Hanya dalam satu hari perdagangan pada pertengahan September, indeks tersebut anjlok hingga 6 persen, dan dalam beberapa hari berikutnya, nilai indeks terus merosot hingga kehilangan sekitar 12 persen dari nilai sebelumnya.

Tragedi ini bermula ketika sejumlah perusahaan pengelola dana investasi mengalami kegagalan dalam mengembalikan dana milik nasabah tepat waktu. Dua nama besar yang terseret dalam pusaran masalah ini adalah Pusula Portfoy dan Tera. Sebagai gambaran betapa masifnya skala kasus ini, dua dana investasi yang dikelola oleh Tera saja memiliki total aset mencapai 6,5 miliar euro atau setara dengan US$6,37 miliar.

Penyelidikan awal mengungkap adanya praktik manipulasi yang sangat rapi. Perusahaan-perusahaan pengelola dana diduga sengaja menggelembungkan nilai portofolio mereka secara artifisial. Padahal, aset yang dilaporkan sebenarnya berisi saham-saham berkualitas rendah atau saham bermasalah yang hampir tidak memiliki nilai jual di pasar.

Menanggapi situasi darurat ini, Dewan Pasar Modal Turki (SPK) telah mengambil langkah tegas dengan menutup operasional tujuh perusahaan pengelola aset, termasuk Tera, Pusula, dan Atlas. Melansir laporan kantor berita negara Anadolu, sebanyak 131 dana investasi kini direncanakan untuk masuk ke proses likuidasi.

Otoritas hukum Turki pun bergerak cepat. Menteri Kehakiman Turki, Akin Gurlek, menyatakan bahwa Kantor Kejaksaan Istanbul tengah mendalami dugaan penipuan, pelanggaran undang-undang pasar modal, hingga pembentukan organisasi kriminal. Hingga saat ini, lebih dari 45 orang telah ditangkap, di mana banyak di antaranya merupakan petinggi perusahaan investasi. Selain itu, aset milik 42 individu dan 46 badan hukum juga telah dibekukan oleh otoritas terkait.

Skandal ini juga memicu guncangan politik. Fatma Betul Sayan Kaya, seorang politikus senior sekaligus wakil ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa, dilaporkan telah mengundurkan diri dari jabatannya di tengah penyelidikan yang tengah berlangsung.

Bagi para investor, masa depan uang mereka kini berada dalam ketidakpastian. Meskipun otoritas telah memutuskan untuk melikuidasi aset dan membagikan hasilnya secara proporsional, para ahli memperingatkan bahwa tidak ada jaminan seluruh dana akan kembali utuh. Hal ini dikarenakan nilai aset yang tersisa mungkin tidak cukup untuk menutupi seluruh klaim investor, terutama bagi mereka yang berinvestasi pada dana lindung nilai (hedge fund) yang portofolionya berisi saham-saham "sampah".

Ekonom Guldem Atabay menekankan bahwa meskipun risiko pasar adalah hal yang wajar dalam investasi, kerugian yang disebabkan oleh informasi palsu dan manipulasi harga adalah pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Ia menegaskan bahwa proses likuidasi aset tidak boleh dianggap sebagai pengganti dari pertanggungjawaban hukum para pelaku.