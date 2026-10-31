Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon

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Endang Wulansari

1 November 2026, 00:04 WIB

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Jabarpos.id – Dunia perbankan kembali diwaspadai oleh munculnya berbagai modus kejahatan siber yang semakin canggih dan manipulatif. Kali ini, perhatian tertuju pada teknik penipuan melalui panggilan suara atau yang dikenal dengan istilah voice phishing atau vishing. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI secara resmi mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh nasabah agar tidak mudah terperdaya oleh oknum yang mengaku sebagai petugas bank melalui telepon.

Berbeda dengan penipuan melalui situs web palsu atau akun media sosial bodong, modus vishing ini terasa lebih personal dan intimidatif. Pelaku biasanya menghubungi korban dengan nada bicara yang sangat sopan, profesional, dan meyakinkan. Mereka sering kali menggunakan skenario darurat, seperti menginformasikan adanya transaksi mencurigakan di rekening nasabah atau mengancam akan melakukan pemblokiran rekening secara permanen jika tidak segera ditindaklanjuti.

Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tujuan utama dari serangan ini adalah untuk mencuri data sensitif dan informasi rahasia perbankan. Salah satu pola yang paling sering digunakan adalah ketika pelaku menawarkan bantuan untuk mengamankan rekening yang dianggap bermasalah. Dalam proses "pengamanan" tersebut, pelaku akan meminta nasabah untuk memberikan kode One-Time Password (OTP). Padahal, kode OTP adalah kunci utama yang sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapa pun, termasuk pihak bank sekalipun.

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Menanggapi fenomena ini, Corporate Secretary BRI, Dhanny, menegaskan bahwa pihak bank terus berupaya memperkuat sistem keamanan digital guna memberikan perlindungan maksimal bagi para nasabah. Selain memperkuat infrastruktur teknologi, BRI juga gencar melakukan edukasi agar masyarakat lebih cerdas dalam mengenali pola-pola penipuan yang terus berevolusi.

"BRI tidak pernah meminta nasabah untuk memberikan PIN, kata sandi (password), User ID, kode OTP, maupun kode CVV/CVC kartu melalui telepon atau media komunikasi lainnya," tegas Dhanny dalam keterangan resminya.

Untuk melindungi aset dan data pribadi, masyarakat disarankan untuk selalu waspada terhadap setiap panggilan telepon yang meminta data rahasia. Jika menerima informasi yang mencurigakan, jangan langsung mengikuti instruksi penelepon. Sebaliknya, segera lakukan verifikasi secara mandiri melalui kanal resmi yang telah disediakan oleh BRI.

Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain adalah tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, selalu memperbarui aplikasi perbankan melalui sumber resmi, dan tidak sembarangan mengklik tautan (link) yang dikirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp.

Jika nasabah merasa ragu atau membutuhkan bantuan mendesak, sangat disarankan untuk menghubungi layanan resmi seperti Contact BRI di nomor 1500017, layanan WhatsApp Sabrina, atau melalui menu Pusat Bantuan pada aplikasi BRImo. Pastikan seluruh interaksi dilakukan melalui saluran yang telah terverifikasi guna menghindari risiko kerugian finansial akibat kejahatan siber.

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