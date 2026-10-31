Daftar Hitam Emiten dan Influencer Saham

<strong{Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas mengungkap deretan nama besar, emiten, hingga figur publik yang terjerat kasus pelanggaran di pasar modal sepanjang tahun 2026. Langkah berani ini diambil sebagai bagian dari komitmen regulator untuk menjaga integritas pasar serta memastikan perdagangan efek berjalan secara wajar, teratur, dan efisien.

Dalam rilis resminya, OJK menjatuhkan berbagai sanksi mulai dari denda bernilai fantastis hingga pembekuan izin bagi individu yang terbukti melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut mencakup aktivitas perdagangan saham yang tidak sehat, penyimpangan dalam penawaran umum, hingga praktik penasihat investasi ilegal.

Salah satu kasus yang paling menyedot perhatian adalah keterlibatan emiten Grup Sinar Mas, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA). Dalam kasus perdagangan saham ini, OJK menjatuhkan denda sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Sinar Mas Tunggal. Tak hanya itu, PT Sinarmas Sekuritas juga dikenakan denda Rp1,4 miliar, sementara seorang pemegang izin wakil penjamin emisi efek berinisial Rudy harus menerima sanksi pembekuan izin selama satu tahun. Sejumlah sekuritas lain seperti Aldiracita, BCA, Amantara, Trimegah, hingga Waterfront juga turut terkena denda miliaran rupiah.

Selain korporasi besar, dunia maya juga diguncang dengan sanksi yang menyasar financial influencer (finfluencer) populer, Belvin Tannadi. Pria yang memiliki basis pengikut besar di media sosial ini dijatuhi denda sebesar Rp5,35 miliar. Sanksi tersebut diberikan menyusul temuan pelanggaran terkait aktivitas perdagangan saham pada emiten AYLS, FILM, dan BSML.

Di sektor penawaran umum, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) turut masuk dalam radar pengawasan ketat. Anbo Holdings Ltd. selaku pihak pelanggar dalam kasus penawaran umum BREN harus membayar denda sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, pada kasus IPO PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), Tigonis Capital Pte. Ltd. dikenakan denda Rp100 miliar, diikuti sanksi terhadap PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas.

Rangkaian sanksi lainnya juga menyasar sejumlah emiten seperti PT MD Pictures Tbk. (FILM) dengan denda Rp5 miliar, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. (KIOS) dengan total denda miliaran rupiah, serta PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) yang melibatkan denda bagi PT Dana Mitra Kencana dan beberapa individu.

OJK menegaskan bahwa penegakan hukum ini dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan mendalam. Transparansi dalam pemberian sanksi ini diharapkan dapat memperkuat reformasi pasar modal Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan para investor domestik maupun mancanegara terhadap akuntabilitas sistem keuangan di tanah air. Melalui tindakan tegas ini, OJK mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi praktik kecurangan di pasar modal Indonesia.