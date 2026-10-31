Masa Depan Pasar Saham Indonesia

Jabarpos.id – Masa depan pasar modal Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, tantangan besar menanti otoritas bursa dan pemerintah untuk menjaga kredibilitas pasar saham tanah air. Salah satu ancaman yang membayangi adalah risiko penurunan status pasar modal Indonesia menjadi standalone market, sebuah kondisi yang dapat memengaruhi aliran modal asing secara signifikan.

CEO Sucor Sekuritas, Bernardus Wijaya, memberikan pandangan mendalam mengenai urgensi transformasi pasar modal di Indonesia. Menurutnya, kunci utama untuk menghindari risiko penurunan kasta tersebut terletak pada keseriusan pemerintah dan otoritas bursa dalam melakukan penguatan kredibilitas. Tanpa adanya langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan investor, posisi Indonesia di mata dunia akan semakin rentan.

"Keseriusan pemerintah dan otoritas bursa dalam menjalankan transformasi hingga penguatan kredibilitas pasar saham Indonesia menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan investor," ujar Bernardus dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini. Ia menekankan bahwa kepercayaan investor global adalah fondasi utama agar pasar modal kita tetap kompetitif dan stabil.

Salah satu topik hangat yang muncul adalah wacana pembentukan sistem penilaian atau rating bursa saham secara mandiri oleh Indonesia. Meskipun secara teknis hal tersebut sangat mungkin dilakukan, Bernardus melontarkan pertanyaan kritis mengenai efektivitasnya. Ia mempertanyakan apakah sistem rating yang dibentuk secara domestik mampu menjadi acuan yang diakui dan dipercaya oleh para pelaku pasar global.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan sekadar membuat sistem penilaian sendiri, melainkan bagaimana sistem tersebut mendapatkan legitimasi internasional. Jika pasar global tidak mengakui standar yang ditetapkan Indonesia, maka upaya tersebut hanya akan menjadi langkah yang sia-sia dalam upaya memperkuat posisi pasar modal nasional.

Lebih lanjut, Bernardus menyarankan agar pemerintah lebih agresif dalam melakukan diplomasi ekonomi di sektor pasar modal. Salah satu langkah strategis yang perlu diambil adalah memperkuat negosiasi dengan MSCI (Morgan Stanley Capital International). Peningkatan kredibilitas di mata MSCI sangat penting karena indeks ini menjadi acuan utama bagi banyak manajer investasi global dalam mengalokasikan dana mereka.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya integrasi lembaga keuangan besar ke dalam pasar saham. Ia melihat adanya peluang besar jika lembaga seperti Danantara serta Dana Pensiun dapat lebih optimal masuk dan berperan aktif di pasar saham domestik. Kehadiran institusi-institusi besar ini diharapkan dapat memberikan stabilitas tambahan dan memperdalam likuiditas pasar modal Indonesia.

Dengan segala tantangan yang ada, langkah proaktif dari regulator dan pemerintah menjadi penentu apakah Indonesia akan terus naik kelas atau justru terperosok menjadi standalone market yang terisolasi dari arus modal global.