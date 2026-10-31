Strategi Transisi Energi TOBA Berbuah Hasil

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Endang Wulansari

1 November 2026, 04:04 WIB

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<strong>Jabarpos.id – </strong> PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), emiten yang tengah gencar melakukan transformasi menuju sektor energi berkelanjutan, menunjukkan tren positif dalam laporan keuangan terbarunya. Perusahaan mencatatkan penurunan angka kerugian yang sangat signifikan pada kuartal III-2026, sebuah sinyal yang dinantikan oleh para investor di tengah proses transisi bisnis besar-besaran yang sedang dijalani perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang dirilis, TOBA berhasil menekan rugi bersihnya hingga menyusut sebesar 72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu perusahaan harus menanggung kerugian sebesar US$127,9 juta, kini angka tersebut berhasil ditekan menjadi US$35,4 juta atau jika dikonversikan ke dalam mata uang domestik mencapai sekitar Rp641,44 miliar.

Strategi Transisi Energi TOBA Berbuah Hasil
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur sekaligus Chief Financial Officer (CFO) TBS Energi Utama, Juli Oktarina, menjelaskan bahwa angka kerugian yang tercatat pada periode ini tidak serta-merta mencerminkan performa operasional yang buruk. Sebaliknya, kerugian tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor strategis dan beban non-kas yang muncul akibat langkah ekspansi perusahaan.

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Salah satu faktor utama yang memengaruhi angka tersebut adalah beban terkait akuisisi Cora Environment Pte. Ltd. Akuisisi ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperkuat portofolio di sektor lingkungan. Sebagian besar beban yang muncul berasal dari biaya depresiasi dan amortisasi, yang secara akuntansi merupakan beban non-kas.

Selain itu, perusahaan juga mencatatkan beban sewaktu yang muncul dari proses refinancing atau pembiayaan kembali pinjaman senior pada entitas bisnis pengelolaan limbah milik perseroan. Langkah refinancing ini diambil dengan tujuan yang sangat jelas, yakni untuk menurunkan biaya modal (cost of capital) sekaligus memperkuat struktur permodalan perusahaan agar lebih sehat di masa depan.

Juli menegaskan bahwa kondisi keuangan saat ini sebenarnya sudah sejalan dengan ekspektasi manajemen. Hal ini merupakan bagian dari konsekuensi logis dari proses transisi besar-besaran, di mana perusahaan sedang berupaya keras beralih dari ketergantungan pada bisnis batu bara menuju ekosistem energi berkelanjutan.

Meski demikian, dari sisi pendapatan, TOBA mencatatkan angka sebesar US$257,3 juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 11 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari lini bisnis lama (legacy business) perusahaan, seiring dengan fokus manajemen yang mulai bergeser.

"Kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan transformasi kami seiring terus memperbesar bisnis infrastruktur berkelanjutan kami di Indonesia dan kawasan Asia, sementara pada saat yang sama, tetap mengelola bisnis legacy kami secara bertanggung jawab," ujar Juli dalam keterangan resminya.

Melihat posisi asetnya, TOBA mencatatkan total aset sebesar US$751,68 juta. Sementara itu, dari sisi struktur modal, perusahaan memiliki ekuitas sebesar US$172,04 juta dan liabilitas atau kewajiban sebesar US$579,63 juta. Langkah efisiensi dan transformasi ini diharapkan dapat membawa TOBA menjadi pemain utama dalam industri energi hijau di masa mendatang.

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