IHSG Terperosok ke Level 5000

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Endang Wulansari

1 November 2026, 04:31 WIB

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Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan performa yang kurang menggembirakan di tengah ketidakpastian pasar global. Pada perdagangan Jumat (30/10), bursa saham Indonesia mengalami tekanan jual yang cukup signifikan, hingga sempat menyentuh level psikologis di angka 5.000-an. Penurunan ini seolah memperpanjang tren lesu yang telah menghantui pasar modal tanah air selama beberapa hari terakhir.

Kondisi pasar yang memerah ini tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai sentimen negatif yang menghimpit kepercayaan investor. Salah satu pemicu utama yang menjadi sorotan tajam para pelaku pasar adalah dampak dari penyesuaian indeks MSCI (Morgan Stanley Capital International). Perubahan bobot saham dalam indeks global tersebut seringkali memicu aksi jual oleh investor asing yang melakukan rebalancing portofolio, sehingga memberikan tekanan instan pada saham-saham berkapitalisasi besar di Indonesia.

IHSG Terperosok ke Level 5000
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tidak hanya sektor ekuitas yang mengalami tekanan, nilai tukar Rupiah juga menunjukkan kerentanan yang cukup mengkhawatirkan. Hingga penutupan perdagangan, mata uang Garuda terpantau masih tertahan di level Rp 18.120 per Dolar AS. Pelemahan nilai tukar ini menjadi sinyal waspada bagi para investor, mengingat depresiasi Rupiah yang tajam biasanya diikuti oleh aliran modal keluar (capital outflow) dari pasar keuangan domestik.

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Dalam diskusi mendalam di program Power Lunch, Equity Analyst Gelson Kurniawan memberikan pandangannya mengenai dinamika yang terjadi. Menurutnya, pasar saat ini sedang berada dalam fase konsolidasi yang cukup berat akibat kombinasi sentimen domestik dan eksternal. Penurunan IHSG hingga ke level 5.000 bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan cerminan dari sikap wait and see yang diambil oleh para pemodal besar terhadap arah kebijakan ekonomi global ke depan.

Para analis memperkirakan bahwa volatilitas pasar akan terus berlanjut selama belum ada katalis positif yang kuat untuk menggerakkan indeks kembali ke zona hijau. Fokus pasar kini tertuju pada bagaimana stabilitas nilai tukar Rupiah dapat terjaga dan sejauh mana aksi korporasi emiten mampu meredam sentimen negatif dari indeks global.

Bagi para investor ritel, situasi ini menuntut kehati-hatian ekstra dalam mengelola portofolio. Strategi manajemen risiko menjadi kunci utama agar tidak terjebak dalam arus penurunan yang lebih dalam. Mengamati pergerakan arus modal asing dan memantau kebijakan bank sentral akan menjadi langkah krusial dalam menentukan momentum yang tepat untuk masuk kembali ke pasar. Melansir laporan dari jabarpos.id, kondisi ini menjadi ujian bagi ketahanan pasar modal Indonesia di tengah badai ketidakpastian ekonomi dunia.

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