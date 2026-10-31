Skandal Dana Syariah Aset Disita Miliaran

Jabarpos.id – Kabar terbaru mengenai perkembangan kasus dugaan penyimpangan dana di PT Dana Syariah Indonesia (DSI) akhirnya menemui titik terang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menyerahkan temuan terbaru terkait penelusuran aliran dana dan identifikasi aset kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Langkah ini diambil sebagai upaya serius untuk membongkar jaringan penggunaan dana yang tidak semestinya.

Dalam keterangan resminya, OJK mengungkapkan bahwa proses hukum ini terus bergerak cepat. Hingga saat ini, penyidik dari Bareskrim Polri dilaporkan telah berhasil menyita sejumlah aset yang diduga kuat berkaitan dengan perkara DSI. Nilai total aset yang berhasil diamankan mencapai angka yang fantastis, yakni sekitar Rp432 miliar.

"Penyidik saat ini tengah melakukan penelusuran mendalam serta pendalaman terhadap aset-aset lainnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan kewenangan dan seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia," tulis pernyataan resmi OJK pada Jumat (30/10/2026).

Penyerahan data dan temuan aset ini bukan sekadar formalitas administratif. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat proses penegakan hukum serta mengoptimalkan peluang pengembalian dana bagi para pemberi dana (lender) yang menjadi korban dalam kasus ini. OJK berharap, dengan disitanya aset senilai ratusan miliar tersebut, hak-hak para investor dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang sah.

Jika menilik ke belakang, upaya pengejaran aset ini sebenarnya telah dimulai sejak awal tahun. Pada periode Februari hingga Mei 2026, OJK sebenarnya sudah menyerahkan hasil identifikasi awal mengenai aset-aset yang diduga berasal dari penggunaan dana lender DSI kepada pihak kepolisian.

Melalui serangkaian pemeriksaan khusus, OJK melakukan audit mendalam untuk melacak ke mana saja aliran dana tersebut mengalir. Penelusuran ini tidak hanya menyasar aset perusahaan, tetapi juga menjangkau aset pribadi milik pemegang saham, jajaran pengurus, hingga pihak-pihak terafiliasi lainnya yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan dana tersebut.

Hasil temuan dari OJK inilah yang kemudian menjadi "peta jalan" bagi penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan verifikasi lapangan dan melakukan penyitaan secara legal. Koordinasi antara regulator keuangan dan aparat penegak hukum terus diperkuat guna memastikan tidak ada aset yang disembunyikan atau dipindahtangankan selama proses penyidikan berlangsung.

Selain menyediakan data aset, OJK juga berkomitmen penuh mendukung proses hukum dengan mengirimkan pegawai-pegawainya untuk memberikan keterangan, baik sebagai saksi maupun sebagai ahli, guna memperjelas konstruksi perkara di persidangan nantinya.

OJK menegaskan bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Sinergi lintas lembaga terus dibangun, melibatkan Kejaksaan Agung hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan aman. Komitmen ini diambil demi menjaga integritas sektor jasa keuangan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem investasi di Indonesia.