Skandal Dana Syariah Aset Disita Miliaran

Author Image

Endang Wulansari

1 November 2026, 06:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Kabar terbaru mengenai perkembangan kasus dugaan penyimpangan dana di PT Dana Syariah Indonesia (DSI) akhirnya menemui titik terang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menyerahkan temuan terbaru terkait penelusuran aliran dana dan identifikasi aset kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Langkah ini diambil sebagai upaya serius untuk membongkar jaringan penggunaan dana yang tidak semestinya.

Dalam keterangan resminya, OJK mengungkapkan bahwa proses hukum ini terus bergerak cepat. Hingga saat ini, penyidik dari Bareskrim Polri dilaporkan telah berhasil menyita sejumlah aset yang diduga kuat berkaitan dengan perkara DSI. Nilai total aset yang berhasil diamankan mencapai angka yang fantastis, yakni sekitar Rp432 miliar.

Skandal Dana Syariah Aset Disita Miliaran
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Penyidik saat ini tengah melakukan penelusuran mendalam serta pendalaman terhadap aset-aset lainnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan kewenangan dan seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia," tulis pernyataan resmi OJK pada Jumat (30/10/2026).

Also Read

Waspada Bahaya AI Bisa Kuras Saldo Bank Anda

Mengapa Inklusi Keuangan Syariah RI Rendah

Misteri Peretasan Terbesar Binance Terungkap

Kredit Pemerintah Tembus Ratusan Triliun

Laba PT Timah Melejit Drastis Berkat Harga Global

Penyerahan data dan temuan aset ini bukan sekadar formalitas administratif. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat proses penegakan hukum serta mengoptimalkan peluang pengembalian dana bagi para pemberi dana (lender) yang menjadi korban dalam kasus ini. OJK berharap, dengan disitanya aset senilai ratusan miliar tersebut, hak-hak para investor dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang sah.

Jika menilik ke belakang, upaya pengejaran aset ini sebenarnya telah dimulai sejak awal tahun. Pada periode Februari hingga Mei 2026, OJK sebenarnya sudah menyerahkan hasil identifikasi awal mengenai aset-aset yang diduga berasal dari penggunaan dana lender DSI kepada pihak kepolisian.

Melalui serangkaian pemeriksaan khusus, OJK melakukan audit mendalam untuk melacak ke mana saja aliran dana tersebut mengalir. Penelusuran ini tidak hanya menyasar aset perusahaan, tetapi juga menjangkau aset pribadi milik pemegang saham, jajaran pengurus, hingga pihak-pihak terafiliasi lainnya yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan dana tersebut.

Hasil temuan dari OJK inilah yang kemudian menjadi "peta jalan" bagi penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan verifikasi lapangan dan melakukan penyitaan secara legal. Koordinasi antara regulator keuangan dan aparat penegak hukum terus diperkuat guna memastikan tidak ada aset yang disembunyikan atau dipindahtangankan selama proses penyidikan berlangsung.

Selain menyediakan data aset, OJK juga berkomitmen penuh mendukung proses hukum dengan mengirimkan pegawai-pegawainya untuk memberikan keterangan, baik sebagai saksi maupun sebagai ahli, guna memperjelas konstruksi perkara di persidangan nantinya.

OJK menegaskan bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Sinergi lintas lembaga terus dibangun, melibatkan Kejaksaan Agung hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan aman. Komitmen ini diambil demi menjaga integritas sektor jasa keuangan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem investasi di Indonesia.

Related Post

Waspada Bahaya AI Bisa Kuras Saldo Bank Anda

Waspada Bahaya AI Bisa Kuras Saldo Bank Anda

Nov. 1, 2026

Jabarpos.id – Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bagaikan pisau bermata dua bagi masyarakat modern. Di satu sisi, AI menawarkan kemudahan luar biasa

Mengapa Inklusi Keuangan Syariah RI Rendah

Mengapa Inklusi Keuangan Syariah RI Rendah

Nov. 1, 2026

Jabarpos.id – Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan potensi ekonomi syariah di tengah besarnya populasi Muslim di tanah air. Berdasarkan data terbaru dari Survei Nasional

Misteri Peretasan Terbesar Binance Terungkap

Misteri Peretasan Terbesar Binance Terungkap

Nov. 1, 2026

Jabarpos.id – Dunia aset digital kembali diguncang oleh salah satu insiden keamanan paling masif dalam sejarah. Binance, bursa kripto raksasa dengan basis pengguna terbesar di

Kredit Pemerintah Tembus Ratusan Triliun

Kredit Pemerintah Tembus Ratusan Triliun

Nov. 1, 2026

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia mencatatkan prestasi gemilang dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui penyaluran kredit program. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit program

Laba PT Timah Melejit Drastis Berkat Harga Global

Laba PT Timah Melejit Drastis Berkat Harga Global

Nov. 1, 2026

Jabarpos.id – Kabar membanggakan datang dari sektor pertambangan nasional. Emiten tambang pelat merah, PT Timah (Persero) Tbk. (TINS), baru saja melaporkan lonjakan kinerja keuangan yang

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com