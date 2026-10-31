IHSG Terperosok di Akhir Pekan Akibat Tekanan Global

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Endang Wulansari

1 November 2026, 06:31 WIB

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Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan pada Jumat (30/10/2026) dengan catatan merah. Indeks acuan Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut mengalami koreksi sebesar 41,01 poin atau merosot 0,80 persen, sehingga berakhir di level 5.057,05.

Pergerakan pasar sepanjang hari ini tergolong sangat fluktuatif dan penuh drama. Pada menit-menit awal perdagangan, IHSG sebenarnya sempat menunjukkan optimisme dengan melesat ke angka 5.110, melampaui posisi penutupan hari sebelumnya. Namun, euforia tersebut tidak bertahan lama. Indeks tiba-tiba berbalik arah dan terjun bebas hingga menyentuh titik terendah di kisaran 4.980 pada pukul 09.40 WIB.

IHSG Terperosok di Akhir Pekan Akibat Tekanan Global
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Setelah sempat mengalami tekanan hebat, indeks mulai mencoba melakukan pemulihan secara perlahan. IHSG bergerak di rentang 5.000 hingga 5.060 selama sisa sesi perdagangan. Meski sempat menyentuh level 5.073 menjelang penutupan pada pukul 15.30 WIB, tekanan jual kembali muncul sehingga indeks ditutup sedikit lebih rendah. Total nilai transaksi yang terjadi mencapai Rp10,38 triliun dengan volume perdagangan sebesar 351,48 juta lot.

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Berdasarkan data dari Refinitiv, sektor utilitas menjadi penyumbang penurunan terbesar dengan merosot 4,85 persen. Selain itu, sektor bahan baku dasar (basic materials) turun 2,72 persen dan sektor properti (real estate) melemah 2,22 persen. Beberapa saham yang menjadi beban berat bagi indeks antara lain BYAN, BBRI, BREN, BRPT, dan TPIA. Di sisi lain, saham seperti ASII, GOTO, BBCA, PGAS, dan NATO menjadi penahan agar indeks tidak jatuh lebih dalam.

Kondisi pasar yang tidak menentu ini dipicu oleh berbagai sentimen global yang cukup berat. Salah satu faktor utamanya adalah kenaikan inflasi di Amerika Serikat. Indeks Personal Consumption Expenditures (PCE) AS tercatat naik 0,5 persen secara bulanan pada September 2026, yang merupakan kenaikan tertinggi dalam enam bulan terakhir. Hal ini dipicu oleh lonjakan harga barang tidak tahan lama, terutama sektor energi dan bensin.

Selain itu, meskipun ekonomi AS tumbuh kuat sebesar 3,4 persen pada kuartal III-2026 berkat investasi di sektor kecerdasan buatan (AI), hal ini justru menciptakan ketidakpastian terkait kebijakan suku bunga The Fed. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) melalui Gubernur Destry Damayanti menegaskan bahwa kebijakan suku bunga domestik tidak akan secara otomatis mengikuti langkah The Fed, melainkan akan sangat bergantung pada stabilitas ekonomi dalam negeri dan nilai tukar rupiah.

Menjelang akhir pekan, para investor juga tengah mencermati pengumuman suku bunga dari Bank of Japan (BOJ) serta rilis data PDB dan tingkat pengangguran di Zona Euro. Ketidakpastian dari berbagai penjuru dunia ini membuat pelaku pasar cenderung bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

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