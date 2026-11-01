Kredit Pemerintah Tembus Ratusan Triliun

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia mencatatkan prestasi gemilang dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui penyaluran kredit program. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit program pemerintah telah menembus angka fantastis, yakni sebesar Rp294,6 triliun. Capaian ini menunjukkan tren positif yang signifikan karena telah melampaui total penyaluran sepanjang tahun 2025 yang berada di angka Rp275,8 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Program ini telah menyentuh kehidupan 4,24 juta debitur di berbagai penjuru tanah air. Di tengah kondisi ekonomi global yang cenderung melambat, penyaluran kredit ini terbukti mampu memicu pertumbuhan produktivitas, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam forum internasional yang digelar di Nusa Dua, Bali, Airlangga menegaskan bahwa indikator keberhasilan program ini diukur dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan usaha, serta meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga masyarakat.

Salah satu komponen utama dalam penyaluran ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menariknya, porsi KUR kini melonjak tajam menjadi 30,6% dari total kredit, sebuah angka yang naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 14,7%. Sepanjang tahun 2026, KUR sendiri telah menyalurkan dana sebesar Rp265,9 triliun kepada 4,12 juta debitur, atau setara dengan 90,1% dari target tahunan.

Transformasi kebijakan juga menjadi kunci sukses program ini. Airlangga menjelaskan bahwa skema kredit telah berevolusi dari sistem penjaminan pada tahun 2007 menjadi skema subsidi bunga sejak 2015. Langkah strategis ini terbukti sangat membantu pelaku usaha karena mampu menekan suku bunga KUR secara drastis, dari yang semula mencapai 12% menjadi hanya 6%.

Secara akumulatif, sejak tahun 2015 hingga saat ini, total penyaluran kredit program telah mencapai angka Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad. Pemerintah kini mengembangkan lima skema kredit yang spesifik untuk mendukung agenda nasional, mulai dari Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), hingga Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).

Program KPP, misalnya, ditargetkan mampu menyalurkan dana hingga Rp50 triliun guna mendukung program 3 juta rumah. Sementara itu, KPPS hadir sebagai solusi bagi perempuan prasejahtera dengan menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta melalui bunga flat 8% tanpa memerlukan agunan tambahan.

Pemerintah juga memastikan bahwa kualitas kredit tetap terjaga dengan sangat ketat. Saat ini, sebanyak 68% pembiayaan dialokasikan langsung ke sektor produktif, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang tetap rendah di angka 2,14%. Ke depan, fokus pemerintah akan diarahkan pada digitalisasi penyaluran, integrasi data, serta percepatan UMKM untuk naik kelas guna mendukung visi kesejahteraan keuangan keluarga yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.