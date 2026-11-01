Misteri Peretasan Terbesar Binance Terungkap

Jabarpos.id – Dunia aset digital kembali diguncang oleh salah satu insiden keamanan paling masif dalam sejarah. Binance, bursa kripto raksasa dengan basis pengguna terbesar di dunia, akhirnya mengumumkan langkah pemulihan setelah mengalami kerugian fantastis akibat serangan siber. Perusahaan menyatakan akan kembali membuka layanan penarikan dana (withdrawal) pada Minggu (1/11/2026), menyusul keberhasilan mereka mengganti sekitar 95% aset kripto yang raib.

Total kerugian yang dialami Binance mencapai angka yang sangat mencengangkan, yakni sebesar US$6,3 miliar atau setara dengan Rp114 triliun. Untuk mengatasi krisis ini, Binance telah mengerahkan dana internal perusahaan guna membeli kembali token-token pengganti bagi para nasabahnya. Berdasarkan laporan dari Reuters, meskipun sebagian besar kerugian telah tertutupi, sisa 5% aset yang dicuri masih dalam proses pemulihan. Hal ini dikarenakan aset tersebut memiliki tingkat likuiditas yang rendah, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk didapatkan kembali di pasar.

Proses pembukaan kembali layanan penarikan akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, layanan dijadwalkan mulai beroperasi pada pukul 06.00 hingga 09.00 GMT. Fokus utama pada fase pertama ini mencakup 15 jenis aset kripto populer, di antaranya adalah Bitcoin, Ether, XRP, hingga Dogecoin.

Di tengah upaya pemulihan tersebut, sebuah fakta mengejutkan muncul dari otoritas keamanan Amerika Serikat. Biro Investigasi Federal (FBI) menyatakan bahwa kelompok peretas bernama TraderTraitor, yang diduga kuat disponsori oleh negara Korea Utara, merupakan dalang di balik serangan ini. FBI mengungkapkan bahwa para pelaku telah mulai mengonversi aset hasil curian menjadi mata uang kripto Ether. Pihak berwenang juga mewaspadai adanya potensi pencucian uang (money laundering) lebih lanjut menggunakan teknologi canggih untuk menyamarkan jejak transaksi.

Menanggapi tuduhan tersebut, Korea Utara secara konsisten membantah keterlibatan kelompok siber negara dalam aktivitas spionase maupun pencurian keuangan. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan diplomatik Korea Utara belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahnya masih melakukan investigasi mendalam untuk memastikan keterlibatan Korea Utara secara pasti.

Dari sisi internal, Binance menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian nasabah. Perusahaan telah menyisihkan dana sebesar US$6,34 miliar untuk menutup lubang finansial tersebut. Sumber dana penggantian ini berasal dari Secure Asset Fund for Users (SAFU) senilai US$1 miliar, yang memang dikhususkan sebagai cadangan darurat, serta tambahan dari Futures Insurance Fund dan kas perusahaan.

Co-CEO Binance, Richard Teng, mendeskripsikan insiden ini sebagai "serangan kompleks". Pelaku diduga menggunakan perangkat laptop yang telah disusupi perangkat lunak berbahaya (malware) yang dirancang khusus untuk menghapus jejak digital, sehingga mempersulit proses pelacakan. Meskipun serangan ini berlangsung sangat singkat, yakni hanya sekitar 20 menit, dampaknya sangat merusak.

Kejadian ini menambah daftar panjang kerentanan keamanan di sektor kripto. Menurut data dari TRM Labs, sepanjang tahun lalu terdapat hampir 150 serangan siber yang mengakibatkan kerugian total sebesar US$2,9 miliar di seluruh dunia. Dengan jumlah pengguna mencapai 335 juta orang secara global, Binance kini tengah berjuang keras untuk memulihkan kepercayaan pasar dan memastikan keamanan aset digital yang dikelolanya.