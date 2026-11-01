Mengapa Inklusi Keuangan Syariah RI Rendah

Jabarpos.id – Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan potensi ekonomi syariah di tengah besarnya populasi Muslim di tanah air. Berdasarkan data terbaru dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia tercatat masih sangat minim, yakni hanya menyentuh angka 13,4 persen.

Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemahaman masyarakat dengan penggunaan produk keuangan syariah secara nyata. Padahal, jika menilik data literasi keuangan syariah, masyarakat sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang cukup baik dengan angka mencapai 43,07 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat tahu tentang keuangan syariah, namun belum tentu menggunakannya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena adanya hambatan pada sisi aksesibilitas. Menurutnya, meskipun masyarakat sudah paham, mereka masih kesulitan untuk menjangkau produk dan layanan keuangan syariah secara mudah dan merata.

"Kami terus mendorong perbankan syariah agar mampu meningkatkan aksesibilitas mereka kepada masyarakat luas," ujar sosok yang akrab disapa Kiki tersebut saat menghadiri acara Syariah Financial Fair (SYAFIF) di Makassar, Minggu (1/11/2026).

Selain masalah akses, Kiki menyoroti pentingnya inovasi dan diferensiasi produk bagi para pelaku industri. Produk keuangan syariah tidak boleh hanya sekadar "label", tetapi harus mampu menawarkan nilai tambah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ia memberikan contoh nyata pada produk pembiayaan rumah berbasis syariah. Produk ini terbukti sangat diminati, tidak hanya oleh umat Muslim, tetapi juga oleh kalangan non-Muslim.

"Ketika sebuah produk syariah memiliki kualitas yang bagus, maka siapa pun tanpa memandang agama akan merasa senang menggunakannya," tambahnya. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa pasar keuangan syariah memiliki potensi pasar yang sangat luas jika mampu menawarkan keunggulan kompetitif yang nyata.

Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat untuk mendominasi pasar ekonomi syariah global. Saat ini, Indonesia telah berhasil menduduki peringkat keempat dalam Global Islamic Economy Indicator Score 2025-2026. Dengan tingkat literasi yang sudah mencapai 43,07 persen, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mengejar posisi puncak di kancah internasional.

Sebagai langkah nyata untuk memperkuat literasi dan inklusi ini, OJK melalui program SYAFIF telah menjangkau ribuan orang di berbagai kota. Dalam rangkaian acara di Makassar, OJK bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) meluncurkan Panduan Referensi dan Dakwah Keuangan Syariah (PELITA Syariah).

Program PELITA Syariah ini dirancang sebagai instrumen edukasi melalui tokoh agama, di mana naskah referensi khutbah dapat digunakan untuk menyosialisasikan ekonomi syariah. Langkah ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari risiko penipuan serta investasi ilegal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif di seluruh pelosok negeri.