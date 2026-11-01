Waspada Bahaya AI Bisa Kuras Saldo Bank Anda

Jabarpos.id – Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bagaikan pisau bermata dua bagi masyarakat modern. Di satu sisi, AI menawarkan kemudahan luar biasa dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan sehari-hari. Namun di sisi lain, teknologi ini menyimpan ancaman laten yang bisa melenyapkan harta benda dalam sekejap jika pengguna tidak waspada dalam menjaga kerahasiaan data pribadi mereka.

Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi industri perbankan global. Bank-bank besar di seluruh dunia kini tengah berjaga-jaga menghadapi evolusi ancaman siber yang semakin canggih. Bukan lagi sekadar peretasan manual, kini AI memiliki kemampuan untuk membobol sistem keamanan perusahaan tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Hal ini memaksa institusi keuangan untuk terus memperkuat benteng pertahanan digital mereka.

Salah satu alarm peringatan keras datang dari raksasa perbankan Amerika Serikat, Bank of America. Melalui sebuah pesan resmi yang disebarkan kepada seluruh nasabahnya, bank tersebut meminta masyarakat untuk ekstra hati-hati dalam mengelola keamanan rekening. Pemicunya adalah tren mengkhawatirkan di mana banyak nasabah mulai memberikan data akses perbankan (credentials) mereka kepada agen atau asisten berbasis AI pribadi.

Dalam komunikasi bertajuk "Protecting your finances in the AI World", manajemen Bank of America memberikan instruksi tegas agar nasabah tidak pernah memberikan nama pengguna (username) maupun kata sandi (password) kepada pihak mana pun. Peringatan ini secara khusus menyoroti penggunaan alat atau agen AI yang menawarkan jasa untuk bertindak atas nama pemilik akun.

Risiko yang mengintai dari kebiasaan ini sangatlah fatal. Menyerahkan kunci akses perbankan kepada asisten AI bukan hanya membuka pintu bagi transaksi ilegal tanpa sepengetahuan pemiliknya, tetapi juga bisa memicu sistem keamanan bank untuk mendeteksi aktivitas tersebut sebagai upaya peretasan. Akibatnya, akun nasabah bisa diblokir secara otomatis oleh sistem bank demi alasan keamanan.

Lebih jauh lagi, jika asisten AI yang digunakan memiliki celah keamanan (security flaw), para peretas dapat dengan mudah mengeksploitasi celah tersebut untuk menguras seluruh saldo di dalam rekening. Situasi ini menjadi semakin kompleks seiring dengan upaya industri keuangan mengadopsi fitur agentic payments. Fitur ini memungkinkan AI memiliki wewenang mandiri untuk melakukan transaksi pembelian barang secara otomatis demi mendapatkan harga terbaik.

Namun, kemudahan ini justru membuka celah bagi munculnya agen AI ilegal (unauthorized agents) yang dapat merugikan nasabah. Bank of America telah mengonfirmasi bahwa peringatan tersebut adalah nyata dan bukan hoaks. Pihak bank juga menegaskan sebuah aturan keras: jika nasabah tetap bersikeras membagikan data akses mereka kepada pihak ketiga atau alat AI, maka segala kerugian finansial yang timbul akan menjadi tanggung jawab penuh nasabah tersebut. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data tetap menjadi kunci utama dalam bertransaksi di era digital ini.