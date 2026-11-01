Data 5,7 Juta Pelanggan Fore Kopi Bocor

Jabarpos.id – Dunia keamanan siber tanah air kembali diguncang kabar kurang sedap. PT Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE) secara resmi melaporkan adanya insiden kebocoran data yang melibatkan jutaan akun pelanggannya. Berdasarkan hasil investigasi awal, diperkirakan sekitar 5,7 juta data pengguna telah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui salah satu platform pengelolaan data milik perusahaan kopi kekinian tersebut.

Menanggapi temuan serius ini, manajemen Fore Kopi langsung bergerak cepat dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah ini diambil setelah tim internal perusahaan mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan dan tidak wajar pada sistem mereka. Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak aktivitas ilegal tersebut teridentifikasi, perusahaan mengklaim telah berhasil mengambil tindakan tegas untuk menghentikan akses ilegal dan mengamankan kembali sistem mereka.

Guna memastikan skala kerusakan dan penyebab utama serangan, Fore Kopi tidak main-main. Mereka telah menunjuk konsultan keamanan siber profesional untuk melakukan investigasi forensik secara independen. Proses pemeriksaan ini mencakup seluruh ekosistem digital mereka, mulai dari aplikasi Fore, platform pendukung, hingga sistem teknologi informasi lainnya yang saling terintegrasi.

CEO PT Fore Kopi Indonesia Tbk., Vico Lomar, menyatakan bahwa prioritas utama perusahaan saat ini adalah memberikan dukungan penuh kepada pelanggan yang terdampak. Ia menegaskan bahwa kejadian ini akan menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat tata kelola keamanan siber perusahaan di masa depan.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul akibat insiden ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan. Melindungi data pribadi konsumen adalah tanggung jawab utama kami," ujar Vico dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (1/11/2026).

Terkait jenis data yang bocor, informasi yang terdampak bervariasi pada setiap pengguna. Data tersebut meliputi nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat yang terdaftar di aplikasi, hingga hashed PIN dan riwayat transaksi pembelian. Namun, pihak manajemen memberikan catatan penting bahwa aplikasi Fore tidak pernah meminta atau menyimpan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun foto KTP. Selain itu, informasi sensitif seperti detail kartu kredit atau debit juga dipastikan aman karena disimpan pada platform pembayaran yang terpisah.

Sebagai langkah mitigasi, perusahaan telah melakukan pembaruan sistem, memperbaiki celah keamanan, serta menambahkan lapisan proteksi tambahan. Kini, aplikasi Fore juga telah menerapkan fitur autentikasi dua faktor (2FA) setiap kali pengguna mencoba masuk melalui perangkat baru.

Pelanggan yang terdampak telah dihubungi secara langsung oleh perusahaan. Mereka sangat disarankan untuk segera mengganti PIN akun Fore atau membuat PIN baru. Selain itu, pengguna juga diimbau untuk mengganti PIN pada akun lain jika menggunakan kombinasi yang sama guna menghindari risiko peretasan berantai.

Meski belum ditemukan bukti adanya penyalahgunaan data oleh pihak luar, manajemen meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala bentuk upaya penipuan melalui telepon, SMS, maupun WhatsApp yang mengatasnamakan Fore. Jangan pernah memberikan kode OTP atau PIN kepada siapa pun dengan alasan apa pun.