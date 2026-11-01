Nasib Rupiah Menjelang Akhir 2026

Jabarpos.id – Kondisi ekonomi nasional tengah menghadapi ujian berat seiring dengan fluktuasi nilai tukar mata uang yang kian tidak menentu. Pada perdagangan Rabu (28/10/2026) pagi, pasar modal Indonesia menunjukkan tren negatif yang cukup signifikan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau merosot sebesar 0,28 persen ke level 5.251 pada pukul 09:38 WIB. Tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh bursa saham, tetapi juga merembet pada pelemahan nilai tukar Rupiah yang kini menyentuh angka Rp 18.170 per Dolar AS.

Fenomena pelemahan ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar mengenai stabilitas ekonomi di sisa tahun 2026. Berdasarkan analisis mendalam, terdapat kombinasi faktor kompleks yang menjadi pemicu utama merosotnya daya beli mata uang Garuda terhadap mata uang Amerika Serikat tersebut. Faktor-faktor ini berasal dari dinamika domestik maupun tekanan dari kondisi geopolitik dan ekonomi global.

Analis valuta asing (FX Analyst) Elvan Chandra Widyatama menjelaskan bahwa pergerakan Rupiah saat ini sangat dipengaruhi oleh penguatan indeks Dolar AS di pasar global. Selain itu, volatilitas harga minyak mentah dunia turut memberikan dampak domino terhadap cadangan devisa negara. Ketika harga minyak dunia mengalami ketidakpastian, beban devisa negara meningkat, yang secara otomatis memberikan tekanan tambahan bagi nilai tukar Rupiah.

Tidak hanya faktor eksternal, sentimen dari indeks global seperti MSCI juga memegang peranan krusial. Perubahan dalam bobot atau sentimen terhadap pasar berkembang (emerging markets) memicu aksi jual oleh investor asing di pasar modal Indonesia. Meskipun investor domestik terus berupaya melakukan aksi beli untuk menahan laju penurunan, kekuatan jual dari pihak asing masih mendominasi pergerakan IHSG.

Menatap akhir tahun 2026, Elvan memberikan proyeksi mengenai rentang pergerakan nilai tukar Rupiah. Meskipun saat ini sedang berada dalam tren pelemahan, ia melihat masih ada potensi penguatan yang terbatas. Ia memperkirakan bahwa Rupiah akan bergerak dalam koridor Rp 17.800 hingga Rp 18.200 per Dolar AS hingga penghujung tahun.

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk apresiasi, Rupiah masih harus berjuang menghadapi volatilitas tinggi. Para pelaku pasar disarankan untuk tetap waspada terhadap perkembangan kebijakan moneter global dan fluktuasi harga komoditas energi yang dapat mengubah arah pergerakan mata uang secara mendadak. Situasi ini menuntut kehati-hatian dalam pengambilan keputusan investasi, baik di pasar saham maupun pasar valuta asing, guna memitigasi risiko kerugian akibat ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi hingga akhir tahun.