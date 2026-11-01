Investor Asing Curhat ke Bos BI Soal MSCI

Jabarpos.id – Dunia investasi global tengah menyoroti dinamika pasar modal Indonesia menyusul adanya wacana penurunan klasifikasi pasar saham tanah air oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Menariknya, di tengah kabar kurang sedap tersebut, para investor asing justru melayangkan keluhan dan rasa penyesalan mereka langsung kepada Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti.

Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Destry mengungkapkan bahwa para pemodal global sebenarnya sangat tertarik dengan prospek ekonomi Indonesia. Namun, mereka merasa kecewa dengan keputusan MSCI yang dianggap tidak sejalan dengan potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang solid.

Destry menjelaskan bahwa para investor tersebut melihat Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi yang paling menjanjikan saat ini. Hal ini disebabkan oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan tren pertumbuhan positif, berbeda dengan kondisi di negara-negara maju yang mulai menunjukkan tanda-tanda kerentanan.

"Mereka bilang sangat menyukai Indonesia. Pertanyaannya, mereka mau investasi di mana lagi? Di Amerika Serikat, risikonya sudah terlalu tinggi. Kita tahu sendiri bahwa nilai pasar saham mereka saat ini sudah mencapai 2,4 kali lipat dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka," ungkap Destry saat memaparkan hasil pertemuannya dengan para investor.

Lebih lanjut, Destry memaparkan kekhawatiran investor terhadap pasar Amerika Serikat yang saat ini sangat didominasi oleh sektor teknologi. Lonjakan harga saham teknologi yang sangat masif membuat para pemodal global merasa tidak pasti mengenai titik puncak dari gelembung harga tersebut. Ketidakpastian inilah yang memicu kekhawatiran akan terjadinya koreksi besar-besaran di pasar AS.

Kondisi serupa juga dirasakan terhadap pasar Eropa. Menurut para investor, Eropa bukanlah tempat yang aman untuk menanamkan modal dalam waktu dekat. Masalah utang yang menumpuk, rasio utang yang sangat tinggi, hingga defisit anggaran yang lebar menjadi alasan utama mengapa mereka enggan melirik pasar Eropa.

Meskipun wacana penurunan kasta pasar oleh MSCI sempat memicu kepanikan dan menyebabkan arus modal keluar (capital outflow) yang menekan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp18.100 per dolar AS, Destry menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia memuji langkah cepat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga kepercayaan pasar.

Bank Indonesia juga telah berkoordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk meredam dampak negatif dari pengumuman MSCI tersebut. Langkah mitigasi terus dilakukan guna memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Destry menekankan bahwa secara fundamental, ekonomi Indonesia sebenarnya dalam kondisi yang sangat baik, sehingga sentimen negatif dari MSCI tidak seharusnya mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya.