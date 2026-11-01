Strategi Manajer Investasi Hadapi Gejolak Pasar

Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi periode penuh tantangan di penghujung Oktober 2026. Berbagai sentimen global yang tidak menentu, mulai dari dinamika indeks MSCI hingga kebijakan suku bunga global yang tetap tinggi, terus memberikan tekanan pada pasar domestik. Kondisi ini diperparah dengan penguatan indeks Dolar AS yang membuat arus modal asing menjadi lebih selektif dalam menempatkan dana mereka di pasar berkembang, termasuk Indonesia.

Menanggapi situasi yang cukup dinamis ini, para pelaku industri pengelola dana atau Manajer Investasi (MI) kini tengah menyusun strategi khusus guna menjaga stabilitas portofolio nasabah. Ketidakpastian ekonomi global menuntut ketangkasan para pengelola aset untuk tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga mampu memitigasi risiko secara presisi di tengah fluktuasi pasar yang tajam.

Ketua Umum Asasiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII), Lolita Liliana, memberikan pandangan optimis terkait prospek pasar modal tanah air. Menurutnya, kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia sangat bergantung pada langkah-langkah strategis yang diambil oleh otoritas bursa. Ia menekankan bahwa upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kredibilitas serta transparansi pasar akan menjadi kunci utama.

"Peningkatan transparansi dan kredibilitas pasar sangat krusial agar posisi bursa saham Indonesia dapat pulih sepenuhnya. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat terhindar dari posisi standalone market atau pasar yang terisolasi, sehingga integrasi dengan pasar global tetap terjaga dengan baik," ujar Lolita dalam sebuah kesempatan diskusi ekonomi.

Menghadapi volatilitas yang dipicu oleh sentimen global, para Manajer Investasi kini melakukan langkah-langkah preventif yang lebih ketat. Salah satu fokus utama mereka adalah memperkuat tata kelola investasi atau good corporate governance. Selain itu, perhitungan terhadap risiko likuiditas kini ditingkatkan secara signifikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset-aset yang dikelola tetap dapat dicairkan dengan mudah saat pasar sedang mengalami tekanan tinggi.

Strategi diversifikasi portofolio juga menjadi senjata utama para MI saat ini. Dengan tidak menempatkan seluruh dana pada satu jenis aset saja, risiko kerugian akibat pergerakan satu sektor yang negatif dapat diminimalisir. Diversifikasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan variabel makroekonomi seperti tren suku bunga dan kekuatan mata uang Dolar AS.

Meskipun tekanan pasar masih terasa, optimisme tetap ada selama perbaikan struktural di bursa terus berjalan. Para investor diharapkan tetap tenang dan melihat peluang jangka panjang, sembari terus memantau kebijakan otoritas moneter dan global yang akan menentukan arah pasar modal Indonesia di masa mendatang. Melalui manajemen risiko yang disiplin, diharapkan kinerja investasi masyarakat tetap terjaga meski di tengah badai ekonomi global.