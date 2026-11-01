Mengapa IHSG Terus Merosot Tajam

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah menghadapi badai besar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menunjukkan tren negatif yang mengkhawatirkan, mencatatkan koreksi signifikan sepanjang pekan ini. Data menunjukkan bahwa indeks telah anjlok hingga 7,48% secara akumulatif, memicu kekhawatiran luas di kalangan pelaku pasar.

Fenomena pelemahan ini bukan disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan kombinasi kompleks antara tekanan dari pasar global dan dinamika internal domestik. Berbagai faktor mulai dari ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), lonjakan imbal hasil obligasi, hingga isu klasifikasi pasar modal oleh MSCI menjadi pemicu utama tekanan ini.

Managing Director Solstice Indonesia, Handiman, mengungkapkan bahwa salah satu beban terberat berasal dari faktor eksternal, yakni ketidakpastian arah kebijakan The Federal Reserve (The Fed). Meskipun bank sentral AS memutuskan untuk menahan suku bunga, keputusan tersebut tidak bersifat bulat. Adanya suara dari pejabat The Fed yang mendukung kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin akibat inflasi AS yang masih tinggi telah mengubah ekspektasi pasar.

"Peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember diperkirakan mencapai 80%. Narasi higher for longer atau suku bunga tinggi dalam jangka waktu lama kembali menghantui investor," ujar Handiman.

Kondisi ini diperparah dengan naiknya imbal hasil US Treasury hingga menyentuh level 5,042%. Lonjakan ini membuat aset-aset di negara berkembang, termasuk Indonesia, kehilangan daya tariknya, sehingga investor cenderung mengalihkan modal mereka kembali ke Amerika Serikat. Selain itu, eskalasi geopolitik akibat serangan Houthi terhadap kilang minyak Arab Saudi turut memicu kenaikan harga minyak mentah Brent di atas US$110 per barel, yang berisiko meningkatkan inflasi global dan beban subsidi energi di Indonesia.

Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi tidak kalah berat. Salah satu isu krusial adalah ancaman penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI, dari status emerging market menjadi standalone market. Ketidakpastian ini memicu keraguan investor asing terkait kualitas dan daya tarik pasar modal tanah air.

Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.185 per dolar AS semakin memperbesar risiko bagi investor asing. Tekanan juga datang dari lonjakan yield Surat Berharga Negara (SBN) ke kisaran 7,6%, level tertinggi sejak akhir 2022, yang membuat pasar saham menjadi kurang kompetitif dibandingkan pasar obligasi.

Pengamat Pasar Modal, Elandry Pratama, menilai bahwa koreksi IHSG saat ini merupakan hasil dari kombinasi capital outflow, tekanan rupiah, dan meningkatnya premi risiko domestik. Ia mencatat adanya aksi jual bersih (net sell) oleh investor asing yang mencapai Rp1,52 triliun pada perdagangan 29 Oktober, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar (big caps) seperti BBCA, BBRI, dan BMRI.

"Selama arus modal asing belum kembali dan kepercayaan investor belum pulih, volatilitas IHSG diprediksi akan tetap tinggi," pungkas Elandry.