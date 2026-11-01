Strategi Baru Wall Street Fokus Arus Kas AI

Jabarpos.id – Dinamika pasar modal di Wall Street tengah mengalami pergeseran paradigma yang cukup signifikan. Jika sebelumnya para investor memberikan apresiasi tinggi kepada perusahaan teknologi yang agresif menggelontorkan modal untuk pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), kini standar penilaian mereka telah berubah. Fokus utama investor kini bukan lagi sekadar seberapa besar ambisi sebuah perusahaan dalam membangun infrastruktur AI, melainkan seberapa kuat kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan arus kas (cash flow) untuk membiayai ekspansi tersebut.

Fenomena "Cash is The King" kini menjadi mantra baru di kalangan investor. Perusahaan yang mampu mendanai ambisi teknologi mereka melalui pendapatan internal tanpa terus-menerus bergantung pada utang atau pendanaan eksternal mendapatkan respons positif. Sebaliknya, raksasa teknologi yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana segar dari luar justru dihantam tekanan pasar yang hebat.

Contoh nyata terlihat pada nasib Alphabet, induk perusahaan Google. Saham perusahaan ini sempat anjlok lebih dari 12% dalam satu hari perdagangan, sebuah penurunan terdalam dalam sejarah perusahaan. Peristiwa ini menghapus kapitalisasi pasar sekitar US$500 miliar atau setara dengan Rp9.000 triliun. Tekanan serupa juga dialami Amazon, yang sahamnya merosot lebih dari 6% setelah laporan keuangan kuartal III-2026 menunjukkan besarnya kebutuhan kas untuk investasi infrastruktur AI.

Kondisi ini sangat kontras dengan apa yang dialami oleh Microsoft dan Oracle. Microsoft dinilai mampu menjaga keseimbangan antara investasi besar dan kemampuan menghasilkan uang. Meski berencana menghimpun dana melalui penerbitan obligasi, Microsoft tetap menunjukkan disiplin keuangan yang kuat. Di sisi lain, Oracle juga mendapat sambutan hangat karena memproyeksikan arus kas positif pada paruh kedua tahun fiskal 2028 dengan strategi membatasi pendanaan eksternal.

Analis pasar melihat adanya perbedaan mencolok dalam efisiensi belanja modal. Alphabet, misalnya, mengalokasikan hingga 121,4% dari arus kas operasionalnya hanya untuk belanja modal. Angka di atas 100% ini menjadi sinyal bahaya bagi investor karena menunjukkan bahwa pengeluaran perusahaan melampaui pendapatan operasionalnya, sehingga harus ditutup dengan utang atau cadangan dana.

Sebaliknya, Microsoft berhasil membuktikan efisiensinya dengan mencatatkan arus kas bebas sebesar US$18,6 miliar pada kuartal pertama tahun fiskal 2027, angka yang melampaui ekspektasi pasar. Keberhasilan ini didorong oleh pertumbuhan bisnis komputasi awan Azure yang sangat kuat.

Perubahan perilaku investor ini memberikan pesan jelas bagi para raksasa teknologi di Silicon Valley: era bakar uang untuk AI tanpa bukti keuntungan nyata mulai berakhir. Kini, kemampuan untuk mengubah teknologi canggih menjadi mesin pencetak uang adalah satu-satunya cara untuk tetap menjadi raja di pasar modal.