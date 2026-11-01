Rahasia Laba Bayan Resources Melonjak Tajam

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Endang Wulansari

2 November 2026, 06:04 WIB

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Jabarpos.id – PT Bayan Resources Tbk (BYAN) berhasil mencatatkan performa keuangan yang impresif pada kuartal III tahun ini. Meski angka pendapatan perusahaan terlihat stagnan dan mengalami penurunan tipis, perusahaan tambang raksasa ini justru mampu membukukan lonjakan laba bersih yang signifikan. Fenomena ini menjadi sorotan para pelaku pasar modal karena menunjukkan efisiensi operasional yang sangat kuat di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Berdasarkan laporan keuangan terbaru yang disampaikan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk milik BYAN melonjak sebesar 12,24 persen. Angka ini mencapai US$599,06 juta, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di angka US$533,7 juta.

Rahasia Laba Bayan Resources Melonjak Tajam
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Jika menilik lebih dalam pada laporan tersebut, pendapatan perseroan sebenarnya mengalami penurunan yang sangat kecil, yakni hanya sebesar 0,23 persen, menjadi US$2,43 miliar. Namun, yang menjadi kunci utama keberhasilan BYAN adalah kemampuan mereka dalam menekan biaya produksi atau beban pokok pendapatan.

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Laba bruto perusahaan menjadi motor penggerak utama kenaikan laba ini. Beban pokok pendapatan BYAN tercatat turun sebesar 5,78 persen menjadi US$1,57 miliar dari sebelumnya US$1,66 miliar. Penurunan biaya produksi ini secara otomatis mendongkrak laba bruto menjadi US$864,02 juta, atau tumbuh 11,73 persen dibandingkan tahun lalu. Efisiensi ini juga terlihat dari margin laba bruto yang menguat menjadi 35,49 persen, naik dari sebelumnya yang hanya berada di level 31,70 persen.

Di sisi lain, struktur beban usaha menunjukkan dinamika yang beragam. Meskipun beban penjualan mengalami kenaikan sebesar 24,85 persen menjadi US$31,19 juta, perusahaan berhasil mengimbanginya dengan menekan beban umum dan administrasi sebesar 4,60 persen menjadi US$59,97 juta.

Keberhasilan efisiensi juga terlihat jelas pada pos beban keuangan yang merosot tajam hingga 41,89 persen, menjadi US$4,37 juta dari US$7,52 juta pada periode sebelumnya. Selain itu, pendapatan dari sisi penghasilan keuangan juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,04 persen menjadi US$21,9 juta.

Secara keseluruhan, setelah memperhitungkan seluruh pos pendapatan dan beban, laba sebelum pajak perusahaan naik 11,04 persen menjadi US$765,6 juta. Setelah dikurangi beban pajak penghasilan yang naik tipis 6,92 persen, BYAN sukses mengantongi laba bersih yang sangat sehat.

Tidak hanya dari sisi profitabilitas, posisi aset perusahaan juga menunjukkan tren positif. Hingga kuartal III tahun ini, total aset Bayan Resources tercatat tumbuh menjadi US$724,6 juta, meningkat dari posisi akhir tahun sebelumnya yang berada di angka US$680,4 juta. Pertumbuhan aset dan laba yang solid ini memperkuat posisi BYAN sebagai salah satu pemain utama di industri energi yang memiliki manajemen keuangan yang sangat efisien.

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