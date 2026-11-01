Strategi Investasi Fantastis Raffi Ahmad

Jabarpos.id – Dunia investasi tanah air kembali dikejutkan oleh langkah berani pasangan selebritas papan atas, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Melalui perusahaan holding milik mereka, PT Harmoni Semesta Investama, pasangan ini baru saja melakukan aksi korporasi besar dengan menyuntikkan dana segar dalam jumlah fantastis ke PT Satu Visi Putra Tbk (VISI).

Berdasarkan data keterbukaan informasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Harmoni Semesta Investama melakukan penambahan kepemilikan saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau yang lebih dikenal dengan istilah private placement. Langkah ini menunjukkan ambisi besar perusahaan milik "Sultan Andara" tersebut dalam memperkuat dominasinya di sektor bisnis yang dijalankan oleh VISI.

Sebelum melakukan transaksi ini, perusahaan holding milik Raffi dan Nagita tersebut telah mengantongi 1.901.580.000 saham VISI dengan total hak suara mencapai 61,85%. Namun, setelah aksi penambahan modal ini rampung, jumlah kepemilikan mereka melonjak menjadi 1.974.014.600 saham. Artinya, terdapat tambahan sebanyak 72.434.600 lembar saham baru yang berhasil mereka amankan.

Meskipun jumlah saham yang dimiliki bertambah, persentase hak suara PT Harmoni Semesta Investama mengalami sedikit pergeseran menjadi 61,77%. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya jumlah total saham yang beredar di pasar. Transaksi yang terjadi pada 22 Oktober 2026 ini menggunakan harga pelaksanaan sebesar Rp994 per saham. Jika dihitung secara total, nilai investasi yang digelontorkan oleh perusahaan milik Raffi Ahmad ini mencapai angka yang sangat mencengangkan, yakni sekitar Rp72,03 miliar.

PT Harmoni Semesta Investama sendiri merupakan pilar bisnis utama bagi pasangan suami istri ini. Dalam struktur organisasinya, Raffi Ahmad memegang peran strategis sebagai Komisaris, sementara Nagita Slavina bertindak sebagai Direktur. Secara kepemilikan, Nagita memegang kendali mayoritas sebesar 51% saham, sedangkan Raffi memiliki 49% sisanya.

Menariknya, aksi private placement ini tidak hanya melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad. Selain Harmoni Semesta Investama, terdapat dua pihak lain yang ikut mengambil bagian dalam penerbitan saham baru ini, yakni PT Atlas Raya Abadi dan PT Trinugraha Thohir Harmoni. Kehadiran PT Trinugraha Thohir Harmoni menarik perhatian karena perusahaan tersebut merupakan entitas investasi milik keluarga konglomerat Garibaldi Thohir.

Meski ada penambahan modal yang cukup masif, PT Harmoni Semesta Investama menegaskan bahwa posisi mereka sebagai pengendali utama di PT Satu Visi Putra Tbk tidak akan berubah. Langkah ini dipandang sebagai strategi penguatan struktur permodalan perusahaan guna mendukung ekspansi bisnis di masa depan. Dengan masuknya modal baru ini, modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan kini meningkat menjadi Rp79,89 miliar.