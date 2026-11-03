Mengenal Sosok Pengendali di Balik Adaro AADI

Jabarpos.id – Dunia bisnis pertambangan batu bara tanah air kembali dihebohkan dengan pengungkapan struktur kepemilikan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Perusahaan raksasa ini secara resmi membeberkan daftar pemilik manfaat atau pengendali tingkat individu yang memegang kendali strategis di balik operasional perseroan. Pengumuman ini menjadi sorotan tajam publik mengingat nama-nama besar yang muncul dalam daftar tersebut merupakan tokoh-tokoh berpengaruh di kancah ekonomi nasional.

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), AADI menegaskan bahwa pengendali yang dimaksud adalah pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50 persen. Penegasan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi perusahaan dalam memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

Jika menelisik lebih dalam, struktur kepemilikan AADI melibatkan koalisi keluarga konglomerat yang sangat kuat. Nama Garibaldi Thohir muncul sebagai salah satu figur kunci, didampingi oleh anggota keluarga Thohir lainnya seperti Edna Thohir, Hireka Vitaya, hingga Erick Thohir. Kehadiran nama-nama dari keluarga Thohir ini mempertegas posisi mereka dalam ekosistem bisnis energi di Indonesia.

Tak hanya keluarga Thohir, kekuatan pengendali AADI juga melibatkan keluarga Subianto. Nama-nama seperti Meity Subianto, Arini Saraswaty Subianto, Armeilia Widayanti Subianto, dan Ardiani Kartika Sari Subianto tercatat sebagai pemilik manfaat dalam perusahaan ini. Kehadiran keluarga Subianto semakin memperkuat struktur modal dan pengaruh strategis di dalam grup perseroan.

Selain dua keluarga besar tersebut, AADI juga mencantumkan nama-nama dari keluarga Rachmat, yakni Ny. T.P. Rachmat L. R. Imanto dan Christian Ariano Rachmat. Melengkapi deretan nama besar tersebut, terdapat pula sosok Edwin Soeryadjaya yang turut tercatat dalam jajaran pengendali tingkat individu. Kombinasi nama-nama ini menunjukkan betapa masifnya konsentrasi kekuatan ekonomi yang menggerakkan roda bisnis AADI.

Pihak manajemen AADI menjelaskan bahwa langkah pengungkapan ini merupakan upaya untuk mematuhi aturan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK Nomor 31/POJK.04/2015 yang telah diperbarui melalui POJK Nomor 45 Tahun 2024. Selain itu, perusahaan juga merujuk pada aturan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka serta regulasi mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Manajemen menekankan bahwa pengumuman ini bertujuan untuk menyelaraskan serta meluruskan informasi yang selama ini beredar di masyarakat. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan tidak ada lagi keraguan mengenai siapa sebenarnya pemegang kendali tertinggi di AADI. Terkait dampak dari pengungkapan ini, pihak perusahaan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, kondisi keuangan, hingga aspek hukum perusahaan tetap berjalan stabil tanpa gangguan sedikit pun. Hal ini memberikan sinyal positif bagi para investor bahwa tata kelola perusahaan tetap terjaga dengan baik.