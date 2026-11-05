Utang Pemerintah Tembus Rp10 Ribu Triliun

Jabarpos.id – Kondisi keuangan negara kembali menjadi sorotan setelah data terbaru mengenai posisi utang pemerintah dirilis. Berdasarkan catatan terkini, beban utang pemerintah pada akhir kuartal III tahun 2026 telah menyentuh angka yang fantastis, yakni mencapai Rp10.326,93 triliun. Angka ini mencerminkan dinamika pengelolaan fiskal yang terus bergerak seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Jika menilik perbandingan dengan periode sebelumnya, terdapat kenaikan nominal utang yang cukup signifikan. Pada akhir kuartal II-2026, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp10.293,69 triliun. Artinya, dalam rentang waktu satu kuartal saja, beban utang negara mengalami penambahan sebesar Rp33,24 triliun. Meskipun secara nominal angka ini terus merangkak naik, terdapat fenomena menarik jika dilihat dari perspektif rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menariknya, meski nominal utang bertambah, rasio utang terhadap PDB justru menunjukkan tren penurunan. Pada akhir kuartal II-2026, rasio utang berada di angka 41,26 persen. Namun, memasuki akhir kuartal III-2026, rasio tersebut menyusut menjadi 40,30 persen. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi atau nilai PDB nasional mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan laju penambahan utang itu sendiri, sehingga beban utang secara relatif terlihat lebih ringan terhadap skala ekonomi negara.

Menanggapi dinamika tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan resmi. Pihak kementerian menegaskan bahwa pemerintah tidak sembarangan dalam mengambil kebijakan pinjaman. Pengelolaan utang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, cermat, dan terukur. Tujuannya adalah untuk menciptakan portofolio utang yang optimal, yang tidak hanya menopang kebutuhan pembangunan tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat struktur pasar keuangan domestik.

Jika dibedah lebih dalam mengenai komposisi utang tersebut, mayoritas beban negara bersumber dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Nilai SBN yang diterbitkan pemerintah mencapai angka Rp8.962,40 triliun. Jika dipersentasekan, instrumen SBN ini mendominasi komposisi utang pemerintah dengan porsi sebesar 86,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengandalkan pasar modal domestik dalam membiayai defisit anggaran.

Sementara itu, sisa dari total utang tersebut berasal dari skema pinjaman yang nilainya tercatat sebesar Rp1.364,53 triliun. Dominasi SBN dalam struktur utang ini juga dipandang sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing serta memperdalam pasar keuangan dalam negeri. Hingga saat ini, pemerintah terus memantau pergerakan ekonomi global dan domestik guna memastikan bahwa setiap rupiah utang yang diambil dapat dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang nyata bagi masyarakat.