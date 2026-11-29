Jabarpos.id – Bisnis ritel di Indonesia terus menunjukkan taringnya, salah satunya melalui dominasi jaringan minimarket Alfamart yang kini telah menjangkau hingga ke pelosok daerah. Fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan belanja bagi masyarakat, tetapi juga membuka pintu lebar bagi masyarakat umum maupun investor yang ingin terjun ke dunia bisnis melalui skema kemitraan atau waralaba (franchise).

Bagi Anda yang sedang mencari peluang investasi menjanjikan, memiliki gerai Alfamart sendiri bisa menjadi pilihan strategis. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami berbagai skema kerja sama, rincian modal, hingga proyeksi keuntungan yang ditawarkan oleh pihak manajemen.

Secara garis besar, terdapat tiga jalur utama yang bisa dipilih oleh calon mitra sesuai dengan ketersediaan modal dan kondisi aset yang dimiliki.

Pilihan Skema Kemitraan Alfamart

Pertama adalah skema Franchise Gerai Baru. Skema ini sangat cocok bagi calon mitra yang sudah memiliki lokasi strategis dan ingin membangun toko dari nol. Estimasi investasi untuk skema ini berkisar antara Rp 450 juta hingga Rp 550 juta, tergantung pada luas bangunan dan kapasitas rak yang dipilih.

Biaya tersebut sudah mencakup franchise fee selama lima tahun, instalasi listrik, peralatan toko, AC, sistem kasir, papan nama (signage), hingga biaya perizinan dan promosi pembukaan. Perlu dicatat bahwa angka tersebut belum termasuk biaya sewa lahan atau pembangunan properti.

Kedua adalah Franchise Gerai Baru – Konversi. Program ini ditujukan bagi pemilik toko kelontong atau minimarket lokal yang ingin "naik kelas" dengan menggunakan merek Alfamart. Keuntungan utama skema ini adalah adanya bantuan dalam hal manajemen stok, sistem operasional, hingga bantuan pemasaran yang lebih profesional, sehingga pemilik toko tidak perlu bingung mengelola operasional secara mandiri.

Ketiga adalah Franchise Gerai Take Over. Bagi investor yang tidak ingin repot membangun dari awal, skema ini adalah solusinya. Anda bisa mengambil alih gerai yang sudah berjalan dengan paket harga mulai dari Rp 800 juta. Kelebihannya, paket ini sudah mencakup biaya sewa lokasi selama lima tahun dan nilai goodwill toko, sehingga bisnis bisa langsung berjalan dengan pelanggan yang sudah ada.

Sistem Royalti dan Syarat Menjadi Mitra

Sebagai bagian dari kerja sama, setiap mitra akan dikenakan biaya royalti progresif yang dihitung dari penjualan bersih bulanan. Besaran royalti ini berkisar antara 1% hingga 3%, tergantung pada omzet yang dihasilkan. Semakin tinggi penjualan, maka persentase royalti akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Untuk bisa bergabung, calon mitra wajib memenuhi beberapa persyaratan dasar. Di antaranya adalah memiliki lokasi yang strategis dengan luas bangunan minimal 100 meter persegi, memiliki dokumen legalitas yang lengkap, serta mampu memenuhi seluruh persyaratan administratif dan finansial yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Dengan perencanaan yang matang dan pemilihan lokasi yang tepat, bisnis waralaba ini diprediksi akan terus memberikan arus kas yang stabil bagi para investor di masa depan.