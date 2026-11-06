Strategi Baru Vantage Markets Masuk Indonesia

Jabarpos.id – Pasar investasi di Indonesia kini kedatangan pemain baru yang membawa pengalaman global selama hampir dua dekade. Vantage Markets, broker multi-aset yang telah malang melintang selama 17 tahun di kancah internasional, secara resmi mengumumkan kehadirannya di tanah air untuk menawarkan solusi perdagangan yang aman dan mudah bagi para investor lokal.

Langkah ekspansi ini bukan tanpa alasan kuat. Direktur Utama PT Vantage Markets Futures, Fachrul Zain, mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat strategis. Hal ini didorong oleh besarnya basis investor muda yang melek digital serta minat yang terus meningkat terhadap instrumen pasar global. Bagi Vantage Markets, kehadiran mereka di Indonesia bukan sekadar mencari keuntungan sesaat, melainkan sebuah komitmen investasi jangka panjang.

"Kami melihat potensi jangka panjang di Indonesia, bukan sekadar peluang sementara. Fokus kami adalah membangun tim lokal, menyediakan layanan nasabah yang mumpuni, memberikan edukasi pasar, serta menghadirkan produk yang sesuai dengan karakteristik investor di Indonesia," ujar Fachrul kepada jabarpos.id.

Demi menjamin keamanan dan kepatuhan hukum, Fachrul menegaskan bahwa seluruh operasional perusahaan telah mengantongi izin dari otoritas terkait, termasuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Selain itu, keterlibatan dalam ekosistem lokal seperti JFX, KBI, BAKTI, hingga ASPEBTINDO menjadi bukti nyata komitmen mereka dalam menjaga transparansi dan profesionalisme. Dari sisi keamanan data, perusahaan juga telah menerapkan standar internasional melalui sertifikasi ISO 27001.

Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah perdagangan emas. Melalui platform canggih seperti MT5 dan WebTrading, investor dapat menikmati fleksibilitas perdagangan 24 jam selama lima hari kerja. Hal ini memungkinkan nasabah untuk merespons dinamika ekonomi global, seperti perubahan suku bunga atau fluktuasi dolar AS, secara instan.

Keunggulan lain yang ditonjolkan adalah biaya spread yang rendah dan kompetitif. Untuk mendukung inklusivitas, nasabah dapat memulai perdagangan dengan ukuran kecil, yakni mulai dari 0,1 lot, dan perusahaan berencana meluncurkan opsi 0,01 lot dalam waktu dekat. "Kami akan terus memperkuat infrastruktur agar eksekusi transaksi tetap cepat dan stabil, terutama saat volatilitas pasar sedang tinggi," tambah Fachrul.

Mengusung filosofi "Pengalaman Global, Layanan Lokal", Vantage Markets tidak hanya sekadar menerjemahkan konten dari kantor pusat, tetapi benar-benar menyesuaikan layanan dengan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia. Selain aspek teknologi, perusahaan juga berkomitmen pada peningkatan literasi keuangan melalui edukasi risiko bagi para nasabah.

Lebih jauh lagi, Vantage Markets berencana untuk berkontribusi secara sosial melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), mencontoh keberhasilan Vantage Foundation di berbagai negara. Mereka berharap dapat tumbuh bersama masyarakat Indonesia melalui kegiatan sosial, bantuan bencana, serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.