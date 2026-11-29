Jabarpos.id – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menunjukkan performa keuangan yang sangat impresif di tengah dinamika ekonomi makro yang penuh tantangan. Perusahaan yang mengemban mandat sebagai alat fiskal pemerintah di bawah Kementerian Keuangan ini berhasil membukukan lonjakan laba bersih yang signifikan hingga kuartal ketiga tahun 2026.

Berdasarkan laporan kinerja terbaru, hingga akhir September 2026, SMF berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp569 miliar. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat sebesar 31,71 persen secara year-on-year (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di angka Rp432 miliar. Menariknya, capaian laba dalam sembilan bulan pertama tahun 2026 ini bahkan sudah melampaui total realisasi laba bersih perusahaan sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp565 miliar.

Direktur Utama SMF, Budi Susanto, mengungkapkan bahwa kesehatan finansial yang terjaga merupakan fondasi utama bagi perusahaan untuk menjalankan mandat negara. Fokus utama SMF adalah menyediakan likuiditas jangka panjang bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan, guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Kepercayaan pasar terhadap fundamental keuangan SMF juga terbukti dari peringkat kredit yang tetap terjaga di level tertinggi. Perusahaan berhasil mempertahankan peringkat idAAA dari Pefindo, AAA(idn) dari Fitch Ratings, serta BBB dari S&P Global.

Dalam perannya sebagai penyedia likuiditas (liquidity provider), SMF telah merealisasikan penyaluran pinjaman sebesar Rp17,65 triliun hingga triwulan III-2026. Secara akumulatif, total penyaluran pinjaman sejak awal beroperasi telah menyentuh angka Rp145,02 triliun. Untuk mendukung arus kas tersebut, SMF secara konsisten mengoptimalkan penghimpunan dana melalui pasar modal dengan realisasi pendanaan mencapai Rp12,61 triliun hingga September 2026.

Selain penyaluran pinjaman, SMF juga aktif dalam kegiatan sekuritisasi. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 17 kali transaksi sekuritisasi telah dilaksanakan dengan nilai akumulasi mencapai Rp14,21 triliun. Melalui mekanisme ini, SMF membantu lembaga keuangan mendapatkan kembali likuiditas dari aset Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mereka, sehingga kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan ke masyarakat dapat terus meningkat.

Guna memperkuat kinerja berkelanjutan, SMF kini tengah mengembangkan inovasi melalui skema sekuritisasi Non-True Sale atau sekuritisasi tidak jual putus. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2026.

Plt. Direktur Bisnis PT SMF, Heliantopo, menjelaskan bahwa skema Non-True Sale ini memungkinkan lembaga keuangan memperoleh tambahan likuiditas melalui pasar modal tanpa harus kehilangan kepemilikan atas aset kredit perumahan mereka. Hal ini menjadi solusi atas tantangan skema jual putus (true sale) yang selama ini dianggap kurang menarik bagi perbankan karena menyebabkan aset turun dari neraca.

Saat ini, SMF sedang mempersiapkan transaksi sekuritisasi Non-True Sale yang diharapkan dapat menjadi pionir atau referensi bagi lembaga keuangan lain, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD), dalam upaya mendiversifikasi sumber pendanaan jangka panjang mereka.