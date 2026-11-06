Harga Minyak Dunia Diprediksi Anjlok Drastis

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Endang Wulansari

7 November 2026, 02:31 WIB

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Jabarpos.id – Kabar baik datang dari pasar energi global yang memberikan harapan baru bagi stabilitas ekonomi dunia. Setelah sempat mengalami fluktuasi yang cukup tajam, harga minyak mentah dunia diprediksi akan mengalami tren penurunan yang signifikan pada tahun 2027 mendatang. Penurunan ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi pengendalian inflasi global yang selama ini tertekan oleh tingginya biaya energi.

Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, memproyeksikan bahwa harga minyak mentah dunia dapat melandai hingga menyentuh angka US$85 per barel pada tahun 2027. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup kontras jika dibandingkan dengan estimasi rata-rata harga minyak dunia pada tahun 2026 yang diperkirakan masih berada di kisaran US$100 per barel.

Harga Minyak Dunia Diprediksi Anjlok Drastis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Berdasarkan analisis houseview kami setelah meninjau data-data terbaru, kami melihat harga minyak berada di level US$95 per barel untuk tahun ini hingga mencapai US$100 per barel pada akhir tahun nanti. Namun, memasuki tahun depan, harga minyak Brent diprediksi bisa turun ke level US$85 per barel," ujar Irman dalam sesi pengarahan media di Sabang, Kamis (5/11/2026).

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Menurut Irman, salah satu pemicu utama potensi penurunan harga ini adalah dinamika politik di Amerika Serikat. Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan sela (midterm election) AS tahun 2026 dianggap sebagai titik balik bagi stabilitas geopolitik. Kemenangan ini dipandang mampu menjadi penyeimbang terhadap kebijakan Presiden Donald Trump, terutama terkait ambisi keterlibatan militer dalam konflik di Timur Tengah.

Dengan mayoritas kursi di House dan Senate yang kini dikuasai oleh Partai Demokrat, pemerintah Amerika Serikat akan menghadapi tantangan besar dalam pengajuan anggaran. Setiap kebijakan terkait pendanaan perang, seperti konflik antara AS dan Iran, harus melewati persetujuan Kongres. Hal ini diperkirakan akan menahan eskalasi konflik geopolitik yang selama ini menjadi motor penggerak kenaikan harga minyak.

"Jika kontrol anggaran ada di tangan Demokrat, maka anggaran untuk melanjutkan perang akan semakin sulit karena harus melalui proses di Kongres. Inilah yang diharapkan dapat meredam ketegangan geopolitik dunia," tambah Irman.

Selain faktor politik, faktor pasokan juga memainkan peran krusial. Organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) dikabarkan berkomitmen untuk menjaga tingkat produksi agar tidak menurun pada tahun 2027. Jika ketegangan geopolitik mereda dan kilang-kilang minyak yang sempat terdampak konflik kembali beroperasi normal, maka pasar akan menghadapi kondisi kelebihan pasokan (oversupply).

Saat ini, harga minyak mentah acuan Brent tercatat berada di level US$96,95 per barel, mengalami penurunan sebesar 17,6% dari posisi puncaknya di angka US$117,64 pada akhir Oktober 2026. Senada dengan itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) juga turun ke angka US$89,44 per barel. Dengan kombinasi faktor politik dan melimpahnya pasokan, kondisi pasar minyak dunia diprediksi akan jauh lebih stabil dan terkendali di masa mendatang.

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