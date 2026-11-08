Investor Pasar Modal Tembus 33 Juta Orang

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Endang Wulansari

9 November 2026, 06:31 WIB

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Jabarpos.id – Pertumbuhan geliat investasi di tanah air menunjukkan tren yang sangat positif dan menjanjikan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis hingga akhir Oktober 2026, jumlah investor di pasar modal Indonesia telah mencatatkan angka yang fantastis. Tercatat, total kepemilikan Single Investor Identification (SID) kini telah menyentuh angka 33,55 juta.

Lonjakan jumlah investor ini menjadi indikator kuat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengelola keuangan melalui instrumen investasi semakin meningkat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan publik terhadap stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga menunjukkan keberhasilan berbagai program literasi keuangan yang telah digalakkan oleh otoritas terkait dalam beberapa tahun terakhir.

Investor Pasar Modal Tembus 33 Juta Orang
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Meningkatnya jumlah SID ini menandakan bahwa pasar modal bukan lagi menjadi instrumen eksklusif bagi kalangan tertentu saja. Kini, masyarakat dari berbagai lapisan usia dan latar belakang ekonomi mulai melirik saham, reksa dana, serta instrumen pasar modal lainnya sebagai sarana untuk menumbuhkan kekayaan di masa depan. Transformasi digital dalam layanan sekuritas juga disinyalir menjadi faktor kunci yang memudahkan akses masyarakat untuk mulai berinvestasi hanya melalui genggaman ponsel.

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Jika menilik tren pertumbuhan dari tahun ke tahun, angka 33,55 juta ini merupakan pencapaian yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat yang mulai beralih dari pola konsumtif menuju pola produktif. Masyarakat kini lebih sadar akan pentingnya diversifikasi aset untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang sering kali terjadi.

Namun, di balik angka pertumbuhan yang mengesankan ini, para ahli mengingatkan pentingnya edukasi yang berkelanjutan. Meskipun jumlah investor melonjak tajam, pemahaman mengenai profil risiko dan mekanisme pasar tetap menjadi hal yang krusial. Jangan sampai lonjakan jumlah investor ini hanya diikuti oleh perilaku spekulatif yang dapat merugikan masyarakat luas jika terjadi fluktuasi pasar yang tajam.

Pemerintah dan lembaga pengawas pasar modal diharapkan terus memperkuat pengawasan serta menyediakan platform edukasi yang mudah diakses oleh pemula. Dengan basis investor yang mencapai puluhan juta orang, pasar modal Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih tangguh.

Ke depannya, stabilitas pasar modal akan sangat bergantung pada bagaimana para investor baru ini mampu mengelola portofolio mereka secara bijak. Dengan dukungan regulasi yang sehat dan transparansi informasi, angka 33,55 juta SID ini diharapkan akan terus tumbuh secara organik dan berkelanjutan, memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di kancah internasional. Melansir laporan dari program Squawk Box yang dikutip melalui jabarpos.id, dinamika pasar modal ini akan terus menjadi sorotan utama para pelaku ekonomi di masa mendatang.

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