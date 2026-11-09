Aksi Jual Asing Tekan IHSG Pekan Lalu

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Endang Wulansari

9 November 2026, 08:04 WIB

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Jabarpos.id – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan dinamika yang cukup menarik di penghujung pekan lalu. Meski sempat menunjukkan tren positif, pasar modal Indonesia harus menghadapi tekanan dari arus keluar modal asing yang cukup signifikan. Pada penutupan perdagangan Jumat lalu, IHSG berhasil mengamankan posisi di zona hijau dengan kenaikan tipis sebesar 0,40 persen, yang membawa indeks ke level 5.050,43.

Secara keseluruhan, performa IHSG sepanjang pekan lalu sebenarnya menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Tercatat, indeks mampu menutup perdagangan di zona hijau dalam tiga hari bursa. Walaupun sempat mengalami satu hari perdagangan yang berakhir di zona merah, koreksi akumulatif IHSG sepanjang pekan tersebut relatif terkendali, yakni hanya sebesar 0,13 persen. Namun, di balik angka kenaikan indeks tersebut, terdapat fenomena arus keluar dana investor asing yang perlu menjadi perhatian serius bagi para pelaku pasar.

Aksi Jual Asing Tekan IHSG Pekan Lalu
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Data menunjukkan bahwa investor asing melakukan aksi jual bersih (net foreign sell) yang cukup masif. Di seluruh pasar, total penjualan bersih investor asing mencapai angka Rp633,92 miliar. Jika menilik lebih dalam pada pasar reguler, tekanan jual tersebut bahkan melonjak hingga menyentuh angka Rp1,07 triliun. Meskipun demikian, investor asing tidak sepenuhnya meninggalkan pasar Indonesia. Mereka tercatat melakukan pembelian bersih (net foreign buy) sebesar Rp434,88 miliar melalui mekanisme pasar negosiasi dan pasar tunai.

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Fenomena aksi jual ini tentu memberikan tekanan psikologis terhadap pergerakan indeks. Para investor lokal kini mulai mencermati saham-saham mana saja yang menjadi target utama pelepasan aset oleh pemodal mancanegara tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun dari Indo Premier, terdapat sejumlah emiten yang menjadi motor penggerak aksi jual asing sepanjang pekan lalu.

Meskipun daftar lengkap saham tersebut sangat fluktuatif, tren pelepasan saham oleh asing biasanya dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari aksi ambil untung (profit taking) hingga penyesuaian portofolio global. Bagi investor ritel, fenomena ini menjadi sinyal untuk lebih berhati-hati dalam memilih saham, terutama pada emiten yang sedang mengalami tekanan jual masif dari pihak asing.

Ke depannya, pelaku pasar akan terus memantau apakah arus keluar modal ini akan berlanjut atau justru akan diikuti oleh aliran dana masuk (inflow) yang lebih besar. Stabilitas IHSG di level 5.000 akan menjadi kunci penting dalam menentukan arah tren pasar modal Indonesia di minggu mendatang. Para analis menyarankan agar investor tetap memperhatikan fundamental perusahaan dan kondisi makroekonomi global yang dapat memengaruhi keputusan investor asing dalam mengalokasikan modalnya di pasar berkembang seperti Indonesia.

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