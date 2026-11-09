Bursa Asia Terbelah Jepang Melaju Jepang Melaju

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Endang Wulansari

9 November 2026, 08:31 WIB

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<strong>Jabarpos.id – </strong> Pergerakan pasar saham di kawasan Asia menunjukkan dinamika yang sangat kontras pada perdagangan Senin (9/11/2026). Di tengah ketidakpastian ekonomi global, bursa-bursa utama di Asia tampak terbelah; sebagian mengalami tekanan hebat, sementara yang lain justru berhasil mencatatkan lonjakan signifikan.

Korea Selatan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak negatif. Indeks Kospi terus menunjukkan tren pelemahan, sementara indeks saham berkapitalisasi kecil, Kosdaq, merosot tajam sebesar 0,87 persen. Kondisi ini merupakan kelanjutan dari aksi jual masif yang telah menghantam pasar saham Korea Selatan sejak akhir pekan lalu. Tekanan jual ini seolah belum menunjukkan tanda-tanda mereda, membuat para investor di wilayah tersebut tetap waspada.

Bursa Asia Terbelah Jepang Melaju Jepang Melaju
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kondisi serupa juga dialami oleh pasar Australia. Indeks S&P/ASX 200 sempat mencoba mencatatkan performa positif di awal perdagangan, namun akhirnya menyerah dan ditutup di zona merah dengan penurunan sebesar 0,39 persen.

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Berbanding terbalik dengan tren negatif di Korea dan Australia, bursa Jepang justru tampil sebagai bintang di pasar Asia. Indeks Nikkei 225 melonjak drastis sebesar 1,97 persen, sementara indeks Topix mencatatkan penguatan yang lebih impresif, yakni mencapai 2,8 persen. Lonjakan ini memberikan napas segar di tengah suasana pasar Asia yang sedang tidak menentu.

Melansir laporan dari jabarpos.id, para pelaku pasar saat ini tengah menanti rilis data inflasi dari China. Data ini dianggap sebagai salah satu sentimen kunci yang akan menentukan arah pergerakan pasar Asia ke depan. Para ekonom memprediksi inflasi China akan berada di angka 0,8 persen, sedikit melambat jika dibandingkan dengan realisasi pada bulan September yang berada di level 0,9 persen.

Sentimen pasar Asia ini juga dipengaruhi oleh penutupan bursa saham Amerika Serikat (AS) pekan lalu. Meskipun pasar AS mencatatkan pemulihan terbatas, investor masih dibayangi oleh kekhawatiran terhadap sektor kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Saham-saham semikonduktor sempat mengalami guncangan hebat akibat keraguan pasar terhadap keberlanjutan tren AI.

Selain faktor ekonomi makro, isu internal perusahaan teknologi raksasa juga menjadi sorotan. Pengumuman dari Nvidia terkait penyelidikan internal terhadap CEO Jensen Huang telah memicu kegelisahan di pasar. Hal ini berdampak pada instrumen proksi saham Nvidia di pasar Hyperliquid yang tercatat melemah sekitar 2 persen dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Menanggapi situasi ini, Liz Ann Sonders dari Schwab Center for Financial Research berpendapat bahwa indeks Nasdaq saat ini berada dalam kondisi jenuh jual (oversold). Hal ini terjadi setelah investor ritel melakukan aksi jual harian terbesar sejak era pandemi Covid-19. Sonders memperingatkan bahwa pasar mungkin belum sepenuhnya melewati fase koreksi besar-besaran ini.

Ke depan, perhatian investor akan tertuju pada laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar di sektor teknologi dan AI, seperti Cisco serta Applied Materials. Selain itu, rilis data inflasi konsumen (CPI) dan produsen (PPI) di Amerika Serikat pada pekan ini akan menjadi penentu krusial bagi arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed) yang akan berdampak langsung pada pasar global.

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