IHSG Melaju Kencang di Sesi Pagi Ini

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang cukup impresif pada pembukaan perdagangan sesi pertama, Senin (9/11/2026). Setelah sempat mengalami gejolak di awal perdagangan, indeks saham unggulan Indonesia ini berhasil bangkit dan mencatatkan penguatan yang signifikan hingga menembus angka 5.102,24 pada pukul 09.50 WIB. Kenaikan ini setara dengan pertumbuhan sebesar 1,03% atau bertambah 51,81 poin dibandingkan penutupan sebelumnya.

Perjalanan IHSG pagi ini tidaklah mulus tanpa hambatan. Meskipun dibuka langsung di zona hijau pada level 5.082,17, indeks sempat mengalami tekanan jual yang cukup kuat dalam 20 menit pertama. Kondisi pasar sempat memburuk hingga indeks menyentuh titik terendah di level 5.027,96, yang bahkan berada di bawah angka penutupan hari sebelumnya. Namun, sentimen positif mulai muncul menjelang pukul 09.30 WIB, di mana tekanan jual berhasil diredam oleh aksi beli investor.

Sejak momentum pembalikan arah tersebut, IHSG bergerak naik secara bertahap dengan membentuk pola higher low. Indeks bahkan sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.105,83 sebelum akhirnya sedikit terkoreksi dan bergerak stabil di kisaran 5.088 hingga 5.092. Hingga pukul 09.53 WIB, aktivitas transaksi di bursa terpantau cukup ramai dengan volume perdagangan mencapai 68,17 juta lot dan nilai transaksi menyentuh angka Rp2,72 triliun.

Berdasarkan data dari Refinitiv, penguatan indeks ini didorong oleh performa gemilang di beberapa sektor utama. Sektor teknologi menjadi motor penggerak utama dengan lonjakan sebesar 2,8%. Selain itu, sektor energi juga turut menyumbang kenaikan sebesar 1,5%, disusul oleh sektor konsumer kritikal yang tumbuh 1,4%. Beberapa saham "blue chip" seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Astra International Tbk. (ASII) menjadi pendorong utama kenaikan indeks.

Namun, tidak semua saham bergerak searah. Beberapa emiten justru memberikan tekanan terhadap pergerakan indeks, di antaranya PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA), PT Capital Financial Indonesia Tbk. (CASA), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT), dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF).

Menatap pekan ini, investor perlu mewaspadai sejumlah rilis data ekonomi penting dari pasar global. Fokus utama tertuju pada data inflasi Amerika Serikat (AS) dan China. Di AS, investor menantikan data inflasi konsumen dan produsen guna membaca arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed). Sementara itu, dari Asia, data inflasi serta angka ekspor-impor China akan menjadi indikator penting bagi kesehatan ekonomi global.

Di dalam negeri, pasar juga akan memantau rilis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Oktober serta data penjualan ritel bulan September dari Bank Indonesia. Data-data tersebut sangat krusial untuk mengukur sejauh mana daya beli masyarakat mampu menopang stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.