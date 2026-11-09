CFO Garuda Indonesia Mundur Mendadak

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari maskapai pembawa bendera nasional, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA). Balagopal Kunduvara, sosok yang baru saja mengemban amanah sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, secara resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan strategis tersebut.

Informasi mengenai mundurnya petinggi keuangan Garuda ini pertama kali terungkap melalui unggahan pribadi Balagopal di platform profesional LinkedIn. Dalam keterangannya, Balagopal menyebutkan bahwa ia telah melepaskan jabatannya sebagai Chief Financial Officer (CFO) Garuda Indonesia terhitung sejak tanggal 6 November 2026.

Meski masa baktinya di tubuh maskapai nasional tersebut tergolong singkat, Balagopal mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil di tengah fase krusial perusahaan. Ia menjelaskan bahwa saat ini Garuda Indonesia tengah berada dalam periode transformasi besar-besaran yang sedang berlangsung untuk memperbaiki struktur bisnis dan keuangan perusahaan.

"Jumat lalu, saya mengundurkan diri sebagai CFO Garuda Indonesia. Meskipun masa jabatan saya di grup Garuda Indonesia relatif singkat, hal itu bertepatan dengan periode penting dalam transformasi perusahaan yang sedang berlangsung," tulis Balagopal dalam unggahan yang dikutip pada Senin (9/11/2026).

Dalam pesan perpisahannya, Balagopal tidak menutupi rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk bekerja bersama tim yang berdedikasi tinggi. Ia menekankan bahwa fokus utama selama masa jabatannya adalah memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan, serta membangun fondasi yang lebih kokoh demi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap tren positif yang mulai terlihat pada kinerja operasional dan keuangan Garuda Indonesia belakangan ini. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras kolektif dari seluruh elemen organisasi yang berkomitmen pada tujuan yang sama.

"Saya bangga telah berperan dalam perjalanan tersebut dan berterima kasih kepada kolega, pemegang saham, pemangku kepentingan, dan mitra bisnis atas kepercayaan, dukungan, dan kolaborasi mereka," tambahnya.

Sebagai catatan, penunjukan Balagopal sebenarnya merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah. Ia resmi ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025. Pengangkatannya merupakan bagian dari skema restrukturisasi yang diinisiasi oleh badan investasi BPI Danantara, sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat efisiensi BUMN dengan mendatangkan talenta global kelas dunia.

Sebelum dipercaya memimpin keuangan di Garuda, pria berkebangsaan Singapura ini memiliki reputasi mentereng di industri penerbangan. Ia tercatat memiliki pengalaman selama 25 tahun di Singapore Airlines, dengan posisi terakhir sebagai Divisional Vice President Financial Services. Latar belakang pendidikannya pun tidak main-main, ia merupakan lulusan dari institusi bergengsi seperti Nanyang Technological University (NTU), Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan National University of Singapore (NUS).

Kini, publik dan para investor menantikan langkah selanjutnya dari manajemen Garuda Indonesia untuk mengisi kekosongan posisi vital tersebut, terutama di tengah upaya perusahaan melakukan transformasi menyeluruh.