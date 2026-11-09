Target Rp30 Triliun Melalui Lelang SUN Besok

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia kembali bersiap untuk memperkuat struktur pembiayaan negara melalui pasar surat utang domestik. Langkah strategis ini akan ditempuh melalui pelaksanaan lelang Surat Utang Negara (SUN) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026. Dalam agenda tersebut, pemerintah telah menetapkan target indikatif penghimpunan dana sebesar Rp30 triliun.

Namun, angka tersebut bukanlah batas maksimal. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan telah menyiapkan ruang fleksibilitas dengan menetapkan batas atas lelang hingga 150 persen dari target awal. Artinya, jika permintaan pasar melonjak tinggi, pemerintah memiliki peluang untuk menyerap dana hingga mencapai angka Rp45 triliun dalam satu kali proses lelang ini.

Langkah penggalangan dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Proses lelang sendiri akan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dijadwalkan berakhir pada pukul 11.00 WIB. Adapun penyelesaian transaksi atau tanggal setelmen akan dilakukan pada Kamis, 12 November 2026.

Dalam lelang kali ini, pemerintah menawarkan sembilan seri instrumen yang bervariasi. Pilihan tersebut mencakup tiga seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan enam seri Obligasi Negara (ON). Ketiga seri SPN merupakan penerbitan baru (new issuance) yang menggunakan mekanisme imbal hasil berupa diskonto. Seri tersebut meliputi SPN01261212 dengan jatuh tempo Desember 2026, SPN03270210 yang jatuh tempo Februari 2027, serta SPN12271111 yang jatuh tempo November 2027.

Sementara itu, untuk kategori Obligasi Negara, pemerintah menawarkan lima seri yang merupakan penerbitan ulang (reopening) dan satu seri baru. Seri reopening mencakup FR0110, FR0111, FR0112, FR0102, dan FR0105 dengan rentang jatuh tempo mulai dari tahun 2032 hingga 2064. Selain itu, terdapat satu seri baru yang menarik perhatian, yakni FR0113 dengan jatuh tempo 15 April 2047. Untuk seri FR0113, tingkat kupon bunga tetap (fixed rate) baru akan diumumkan pada hari pelaksanaan lelang.

Mekanisme lelang akan dikelola oleh Bank Indonesia dengan sistem lelang terbuka (open auction) dan metode harga beragam (multiple price). Dalam sistem ini, pemenang lelang yang mengajukan penawaran kompetitif akan membayar sesuai dengan imbal hasil (yield) yang mereka ajukan. Sedangkan untuk pemenang penawaran nonkompetitif, harga yang dibayarkan akan mengikuti imbal hasil rata-rata tertimbang dari penawaran kompetitif yang berhasil dimenangkan.

Setiap unit SUN yang dilelang memiliki nilai nominal sebesar Rp1 juta. Meskipun investor individu maupun institusi diperbolehkan mengajukan penawaran, proses tersebut wajib dilakukan melalui peserta lelang resmi yang telah ditunjuk. Daftar peserta lelang ini mencakup sejumlah dealer utama perbankan besar seperti Citibank, Bank Mandiri, BNI, BRI, hingga BCA, serta lembaga keuangan lainnya seperti LPS dan Bank Indonesia. Melalui lelang ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas likuiditas dan memastikan pembiayaan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.