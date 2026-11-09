Perang Laba Bank Jumbo Kuartal III 2026

Jabarpos.id – Sektor perbankan Indonesia kembali menunjukkan taringnya di tengah dinamika ekonomi global. Memasuki akhir kuartal ketiga tahun 2026, sejumlah bank raksasa di tanah air mulai memaparkan laporan kinerja keuangan mereka. Hasilnya cukup mengejutkan, di mana para pemain besar ini secara kompak mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan.

Dalam persaingan memperebutkan posisi puncak, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BBRI berhasil mengukuhkan dominasinya. BRI melaporkan perolehan laba bersih tahun berjalan yang mencapai angka fantastis, yakni Rp48,16 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan lonjakan sebesar 16,8 persen secara tahunan (YoY).

Tak mau kalah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) juga menunjukkan performa yang sangat impresif. Bank pelat merah ini membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp45,5 triliun hingga September 2026. Menariknya, pertumbuhan laba Mandiri tercatat lebih agresif dibandingkan BRI, yakni menyentuh angka 20,7 persen secara YoY.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) turut menyumbangkan kontribusi positif dengan mencatatkan laba sebesar Rp16,1 triliun, atau tumbuh 6,6 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, dari sektor perbankan swasta, PT Bank CIMB Niaga mencatatkan laba bersih senilai Rp4,49 triliun dengan laba sebelum pajak konsolidasi sebesar Rp5,8 triliun.

Pertumbuhan laba yang masif ini didorong oleh ekspansi penyaluran kredit yang merata di seluruh bank besar tersebut. BRI, misalnya, mencatatkan total kredit dan pembiayaan konsolidasi tumbuh 14,5 persen menjadi Rp1.647 triliun. Hebatnya, di tengah ekspansi tersebut, BRI mampu menjaga kualitas asetnya dengan menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) gross menjadi 3,07 persen dan NPL net ke level 1,00 persen.

Bank Mandiri juga menunjukkan tren serupa dengan pertumbuhan kredit konsolidasi sebesar 15,4 persen mencapai Rp1.693,63 triliun. Sementara BBNI mencatatkan pertumbuhan kredit yang sangat tajam, yakni mencapai 22,2 persen YoY dengan total Rp992,5 triliun. Hal ini didukung oleh kenaikan dana murah atau CASA yang tumbuh 19,6 persen menjadi Rp733,7 triliun.

Menanggapi fenomena ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa ketahanan profitabilitas perbankan nasional secara umum masih dalam kondisi yang sangat terjaga. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebutkan bahwa kemampuan industri perbankan dalam meraup keuntungan tetap stabil hingga September 2026.

Meski demikian, OJK memberikan catatan agar perbankan tetap waspada terhadap potensi tekanan pada margin bank dalam jangka pendek. OJK akan terus memantau secara ketat indikator-indikator penting seperti biaya dana (CoF), Net Interest Margin (NIM), serta rasio efisiensi operasional. Otoritas menekankan pentingnya strategi penghimpunan dana yang terstruktur dan penyaluran kredit yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar pertumbuhan ini tetap berkelanjutan.