Siapa Bank Terkuat di Indonesia Saat Ini

Jabarpos.id – Sektor perbankan di tanah air menunjukkan performa yang luar biasa tangguh di tengah badai ketidakpastian ekonomi global. Memasuki kuartal kedua tahun 2026, fondasi keuangan nasional terlihat semakin kokoh, memberikan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi domestik. Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aktivitas intermediasi perbankan terus menunjukkan tren ekspansi yang menjanjikan.

Hingga April 2026, penyaluran kredit perbankan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 9,98 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini menembus nilai fantastis yakni Rp8.755 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang berada di angka 9,49 persen yoy, terlihat adanya akselerasi pertumbuhan yang konsisten dan stabil. Hal ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat untuk meminjam modal guna kegiatan produktif tetap tinggi.

Tidak hanya kuat dalam menyalurkan kredit, kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat juga menunjukkan tren positif. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh stabil sebesar 11,40 persen yoy hingga mencapai Rp10.077 triliun. Capaian ini bahkan melampaui target moderat yang ditetapkan oleh OJK untuk tahun ini, yang berada pada rentang 7% hingga 9%.

Ketahanan industri perbankan ini didukung oleh struktur permodalan yang sangat tebal. Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) industri perbankan nasional tercatat berada di level 23,97 persen per April 2026. Dengan modal yang kuat, perbankan memiliki bantalan yang cukup untuk menghadapi risiko kerugian di masa depan.

Selain permodalan, aspek likuiditas juga menjadi sorotan utama. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) berada di angka 111,13%, sementara rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) bertengger di level 25,39%. Kedua indikator ini berada jauh di atas ambang batas minimum yang ditetapkan regulator, yakni masing-masing 50% dan 10%. Kondisi ini memberikan jaminan keamanan bagi nasabah bahwa perbankan nasional sangat terlindungi dari ancaman penarikan dana besar-besaran (bank rush) meskipun terjadi fluktuasi nilai tukar.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja gemilang tersebut, akan digelar ajang bergengsi Road to CNBC Indonesia Award 2026 ‘Best Bank’ pada Selasa, 10 November 2026. Penghargaan ini ditujukan bagi para pelaku industri perbankan yang berhasil menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika ekonomi dan politik global yang tidak menentu.

Acara ini juga akan menghadirkan dialog eksklusif yang membahas prospek masa depan industri perbankan. Diskusi ini akan menghadirkan pakar ekonomi ternama, yakni Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani, serta Wakil Ketua Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Adiwarman Karim. Melalui rangkaian acara ini, diharapkan industri perbankan dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Informasi selengkapnya mengenai rangkaian acara dapat dipantau melalui jabarpos.id.