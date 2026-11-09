Skandal Saham RLCO Melonjak Drastis

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air tengah diguncang oleh isu panas terkait dugaan praktik manipulasi perdagangan saham. PT Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan yang menyeret nama perusahaan mereka dalam lonjakan fantastis saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO).

Isu ini mencuat setelah harga saham RLCO mengalami kenaikan yang sangat tidak wajar, yakni mencapai angka 5.000 persen sejak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Publik sempat mencurigai adanya keterlibatan pihak sekuritas dalam menciptakan transaksi semu atau skema manipulasi harga guna mendongkrak nilai emiten tersebut.

Menanggapi hal itu, manajemen Samuel Sekuritas secara lugas membantah segala bentuk keterlibatan dalam praktik coordinated trading, wash trading, maupun penggunaan rekening nominee. Perusahaan menegaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan skema apa pun untuk menciptakan volume perdagangan palsu demi memanipulasi harga saham RLCO.

Salah satu poin krusial yang disampaikan SSI adalah mengenai waktu penerbitan laporan riset mereka. Muncul anggapan bahwa laporan riset dari SSI menjadi pemicu utama reli harga saham RLCO. Namun, SSI mematahkan argumen tersebut dengan data kronologis yang nyata.

"Harga saham RLCO melonjak dari Rp168 saat IPO pada 8 Desember 2025 menjadi Rp8.700 pada 20 Januari 2026. Sementara itu, laporan riset SSI baru diterbitkan pada 26 Januari 2026. Jadi, mustahil laporan kami menjadi penyebab kenaikan harga yang sudah terjadi sebelumnya," tulis keterangan resmi SSI yang dikutip pada Senin (9/11/2026).

Lebih lanjut, SSI memaparkan data transaksi broker yang menunjukkan bahwa pergerakan saham RLCO justru didominasi oleh broker lain. Berdasarkan catatan transaksi, lima broker paling aktif dalam perdagangan RLCO adalah XL (Stockbit Sekuritas Digital), YP (Mirae Asset Sekuritas Indonesia), MG (Semesta Indovest Sekuritas), dan XC (Ajaib Sekuritas Asia). Dengan demikian, SSI yang menggunakan kode broker IF menegaskan bahwa mereka bukan penggerak utama reli harga tersebut.

SSI juga menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan RLCO selama periode tersebut didominasi oleh sisi pembelian (buy side), yang menurut mereka lebih konsisten dengan pola investasi jangka panjang, bukan transaksi manipulatif. Mereka menekankan bahwa setiap nasabah, termasuk investor kelas kakap (high-net-worth investors), memiliki independensi penuh dalam mengambil keputusan investasi tanpa adanya koordinasi dari pihak sekuritas.

Terkait isu masuknya saham RLCO ke dalam indeks MSCI, SSI memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar. Mereka menjelaskan bahwa masuknya sebuah saham ke dalam indeks internasional ditentukan oleh kriteria kapitalisasi pasar, likuiditas, dan jumlah saham beredar (free float), bukan karena adanya laporan riset dari perusahaan sekuritas tertentu.

Hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang tengah melakukan pemeriksaan mendalam terkait proses IPO, laporan riset, dan aktivitas perdagangan RLCO. Namun, SSI menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima sanksi apa pun terkait kasus tersebut. Perusahaan meminta agar semua tuduhan dibuktikan melalui proses regulator yang transparan dan berdasarkan bukti transaksi yang valid.