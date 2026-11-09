Nasabah BNI Wajib Tahu Perubahan Layanan Ini

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Endang Wulansari

9 November 2026, 18:31 WIB

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Jabarpos.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BBNI secara resmi memberikan pengumuman penting terkait perubahan besar pada layanan perbankan digital mereka. Bank milik negara ini berencana untuk menghentikan akses pengguna pada aplikasi BNI Mobile Banking secara bertahap. Langkah ini diambil sebagai bagian dari transformasi digital perusahaan guna menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih modern dan terintegrasi.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen BNI menjelaskan bahwa proses penutupan akses layanan BNI Mobile Banking ini tidak akan dilakukan secara mendadak. Perusahaan telah menyusun jadwal transisi yang cukup panjang, di mana penutupan akses akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada 30 November 2026.

Nasabah BNI Wajib Tahu Perubahan Layanan Ini
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Lebih lanjut, BNI menegaskan bahwa seluruh layanan BNI Mobile Banking akan ditutup secara total pada 21 Desember 2026. Namun, pihak manajemen menekankan bahwa seluruh proses transisi ini tetap akan mengikuti koridor hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan persetujuan dari regulator serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ada di sektor jasa keuangan.

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Langkah strategis ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi para nasabah. Pihak BNI telah mulai memberikan sosialisasi mengenai rencana ini sejak awal Juni 2025. Untuk memastikan seluruh nasabah mendapatkan informasi yang akurat, BBNI kembali memperbarui pengumuman tersebut pada 20 Oktober 2026 melalui laman resmi perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban transparansi sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Lantas, apa pengganti dari BNI Mobile Banking tersebut? Pihak BNI memastikan bahwa nasabah tidak perlu khawatir akan terganggunya aktivitas finansial mereka. Sebagai bagian dari strategi optimalisasi layanan digital, BNI telah menyiapkan aplikasi baru bernama wondr by BNI. Aplikasi inilah yang nantinya akan menjadi pusat layanan transaksi digital utama bagi seluruh nasabah individu.

Manajemen BNI menjamin bahwa kebijakan penutupan layanan lama ini tidak akan mengganggu stabilitas operasional maupun kondisi keuangan perusahaan. Secara hukum dan kelangsungan usaha, langkah ini justru dipandang sebagai upaya penguatan infrastruktur teknologi agar lebih kompetitif di masa depan.

Oleh karena itu, BNI sangat mengimbau seluruh nasabah setianya untuk segera mulai membiasakan diri menggunakan aplikasi wondr by BNI. Aplikasi terbaru ini dirancang dengan berbagai fitur canggih yang tidak hanya mendukung transaksi harian, tetapi juga membantu nasabah dalam mengelola keuangan pribadi secara lebih cerdas dan praktis. Dengan beralih ke platform baru ini, nasabah diharapkan dapat menikmati layanan perbankan yang lebih cepat, aman, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

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