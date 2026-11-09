Strategi Baru Castrol Kuasai Pasar Oli

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Endang Wulansari

9 November 2026, 21:31 WIB

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Jabarpos.id – Indonesia kini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam peta kebutuhan pelumas di kawasan Asia Tenggara. Dengan angka permintaan yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 1 juta ton per tahun, pasar pelumas di tanah air menjadi magnet utama bagi para pemain global. Kebutuhan masif ini didorong oleh pertumbuhan pesat di berbagai sektor vital, mulai dari sektor manufaktur yang terus bergerak, proyek konstruksi yang menjamur, hingga sektor otomotif yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

Melihat potensi yang begitu besar, raksasa pelumas asal Inggris, Castrol, tidak ingin kehilangan momentum. Perusahaan yang telah lama menjadi penyedia solusi pelumas untuk kendaraan bermotor, sektor pertambangan, hingga industri pusat data (data center) ini, kini tengah menyusun strategi besar untuk memperkuat dominasinya di pasar Indonesia.

Strategi Baru Castrol Kuasai Pasar Oli
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

President Director PT Castrol Indonesia, Enjelita Jahja, mengungkapkan bahwa Indonesia bukan sekadar pasar biasa, melainkan peluang emas bagi pertumbuhan mereka di kawasan ASEAN. Menurutnya, basis kendaraan di Indonesia sangatlah luar biasa. Dengan populasi lebih dari 20 juta unit sepeda motor dan sekitar 130 juta unit mobil, kebutuhan akan pelumas berkualitas tinggi akan terus meningkat secara konsisten.

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Namun, Castrol menyadari bahwa lanskap industri otomotif sedang mengalami transformasi besar. Munculnya tren kendaraan ramah lingkungan menuntut perusahaan untuk tidak hanya terpaku pada teknologi konvensional. Oleh karena karena itu, Castrol mulai melakukan ekspansi produk dengan fokus pada pengembangan pelumas yang relevan untuk kendaraan hybrid serta kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Langkah ini diambil guna memastikan perusahaan tetap relevan di tengah pergeseran teknologi otomotif global.

Selain tantangan teknologi, Castrol juga memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan, perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara kualitas dan keterjangkauan. Enjelita menjelaskan bahwa pihaknya terus mengembangkan variasi produk yang mampu menyasar berbagai segmen pasar. Tujuannya jelas, yakni menyediakan produk pelumas dengan performa tinggi namun tetap dengan harga yang kompetitif dan dapat dijangkau oleh berbagai lapisan konsumen.

Strategi diversifikasi produk ini diharapkan dapat menjaga loyalitas pelanggan sekaligus menjaring segmen pasar baru yang lebih luas. Dengan kombinasi antara inovasi teknologi untuk kendaraan masa depan dan sensitivitas terhadap daya beli masyarakat, Castrol optimis dapat terus memimpin pasar pelumas di Indonesia. Tantangan ke depan memang tidak mudah, terutama terkait transisi energi, namun dengan persiapan produk yang matang, peluang untuk terus tumbuh di pasar Indonesia tetap terbuka lebar.

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