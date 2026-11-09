Investor Asing Borong 10 Saham Ini

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan performa yang cukup menjanjikan pada perdagangan sesi pertama hari Senin (9/11/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menutup sesi pertama dengan catatan positif, bergerak naik ke zona hijau. Indeks tercatat parkir di level 5.091,75, atau mengalami penguatan sebesar 41,32 poin atau setara dengan 0,82 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Kenaikan ini dibarengi dengan aktivitas transaksi yang cukup masif di lantai bursa. Berdasarkan data pasar, volume perdagangan yang terjadi mencapai 115,82 juta lot dengan nilai transaksi yang menyentuh angka Rp4,61 triliun. Dinamika pasar yang positif ini juga didorong oleh aliran dana masuk dari investor mancanegara yang masih menunjukkan minat besar terhadap instrumen saham di tanah air.

Merujuk pada data yang dihimpun dari Stockbit Sekuritas, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih atau net foreign buy hingga tengah hari perdagangan. Total nilai pembelian oleh investor asing mencapai Rp1,72 triliun, sementara nilai penjualan mereka berada di angka Rp1,62 triliun. Hal ini membuat investor asing membukukan surplus pembelian bersih sebesar Rp104,08 miliar di seluruh pasar saham domestik.

Jika menilik daftar saham yang paling banyak diburu oleh investor asing, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) masih menjadi primadona utama. Emiten perbankan raksasa ini diborong dengan nilai net buy mencapai Rp396,06 miliar atau setara dengan 74,67 juta lembar saham. Menyusul di posisi kedua, terdapat PT Astra International Tbk. (ASII) yang mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp64,03 miliar dengan volume 12,67 juta saham.

Selain itu, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) juga masuk dalam radar belanja asing dengan nilai Rp13,87 miliar. Tak ketinggalan, saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) dan PT Era Media Sejahtera Tbk. (DOOH) turut merasakan aliran dana masuk dengan masing-masing sebesar Rp10,89 miliar dan Rp8,88 miliar. Melengkapi daftar sepuluh besar saham yang diborong, terdapat PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG), PT XL Axiata Tbk. (EXCL), PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

Namun, di balik penguatan indeks, terdapat tekanan jual yang cukup signifikan pada beberapa emiten besar, terutama di sektor perbankan lainnya. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menjadi saham yang paling banyak dilepas oleh investor asing dengan nilai net sell mencapai Rp85,17 miliar. Tren serupa juga dialami oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp70,64 miliar, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) senilai Rp53,94 miliar.

Selain sektor perbankan, beberapa saham di sektor pertambangan dan telekomunikasi juga mengalami aksi jual. PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) tercatat mengalami tekanan jual dari investor asing. Selain itu, emiten seperti PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), PT Indosat Tbk. (ISAT), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), hingga PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) juga turut masuk dalam daftar saham yang mengalami aksi jual bersih oleh investor asing pada sesi pertama ini. Melansir laporan jabarpos.id, pergerakan ini menunjukkan adanya rotasi sektor yang sedang terjadi di pasar modal Indonesia.