IHSG Menguat Namun Rupiah Justru Terpuruk

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Endang Wulansari

9 November 2026, 15:04 WIB

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Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia menunjukkan dinamika yang kontradiktif pada perdagangan awal pekan ini. Di tengah upaya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk terus merangkak naik dan mempertahankan tren positif, nilai tukar Rupiah justru menunjukkan performa yang mengkhawatirkan dengan pelemahan yang cukup signifikan terhadap mata uang Dolar AS.

Berdasarkan pantauan pasar pada Senin (09/11), IHSG berhasil menutup sesi perdagangan di zona hijau dengan bertengger di level 5.090. Pencapaian ini dianggap sebagai langkah positif bagi para investor domestik, mengingat sebelumnya indeks sempat mengalami tekanan hebat hingga sempat merosot ke bawah level psikologis 5.000. Meskipun demikian, penguatan indeks ini seolah berjalan berlawanan arah dengan kondisi mata uang Garuda yang kian lesu.

IHSG Menguat Namun Rupiah Justru Terpuruk
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Nilai tukar Rupiah tercatat mengalami tekanan berat hingga menyentuh angka Rp 18.100 per Dolar AS. Kondisi ini menciptakan anomali di pasar keuangan, di mana bursa saham menunjukkan optimisme, namun mata uang nasional justru menunjukkan kerentanan terhadap tekanan eksternal.

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Menanggapi fenomena ini, analis valuta asing (FX Analyst) Elvan Chandra Widyatama memberikan pandangannya terkait arah gerak pasar. Menurut Elvan, IHSG saat ini sedang berada dalam fase krusial untuk menguji level-level baru. Setelah berhasil bangkit dari tekanan besar yang sempat menyeret indeks ke bawah angka 5.000, kini fokus pasar tertuju pada kemampuan indeks untuk menembus area resisten.

"Saat ini IHSG tengah menguji level baru setelah sebelumnya dihantam tekanan yang cukup besar. Level 5.000 menjadi titik psikologis yang sangat penting bagi pergerakan pasar ke depan," ujar Elvan dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa tantangan berikutnya bagi IHSG adalah menembus dan bertahan di level resisten yang berada di kisaran 5.100 hingga 5.200. Jika mampu melewati angka tersebut, maka tren penguatan akan semakin solid.

Namun, tantangan besar tidak hanya datang dari pergerakan indeks saham. Pelemahan Rupiah yang mencapai Rp 18.100 per Dolar AS menjadi sinyal waspada bagi pelaku ekonomi. Berbagai sentimen, baik dari skala global maupun domestik, terus membayangi stabilitas nilai tukar. Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika kebijakan moneter internasional diduga menjadi faktor utama yang menekan daya saing Rupiah.

Pasar kini tengah mencermati bagaimana kombinasi antara sentimen global dan kondisi ekonomi dalam negeri akan memengaruhi kebijakan ke depan. Para investor diharapkan tetap waspada terhadap fluktuasi yang tajam, mengingat pergerakan Rupiah yang melemah dapat memberikan dampak domino terhadap biaya impor dan inflasi di dalam negeri.

Dengan kondisi yang penuh ketidakpastian ini, para pelaku pasar dituntut untuk lebih jeli dalam membaca arah angin ekonomi. Apakah penguatan IHSG akan mampu menjadi penopang ekonomi nasional, ataukah pelemahan Rupiah yang akan menjadi beban utama bagi pertumbuhan pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu ke depan? Semua mata kini tertuju pada pergerakan indeks dan stabilitas mata uang di sisa pekan ini. Informasi lebih lanjut mengenai analisis mendalam pergerakan pasar dapat dipantau melalui laporan rutin di jabarpos.id.

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