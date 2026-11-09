Sukuk BSI Laris Manis Diburu Investor

Jabarpos.id – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI kembali menunjukkan taringnya di pasar modal syariah. Dalam upaya memperkuat struktur pendanaan, emiten perbankan syariah terbesar di tanah air ini mencatatkan keberhasilan luar biasa dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Tahap III tahun 2026. Instrumen investasi ini tidak hanya laku di pasaran, tetapi mengalami kelebihan permintaan atau oversubscription yang sangat signifikan.

Hingga masa penawaran resmi berakhir pada 6 November 2026, antusiasme para investor terlihat sangat tinggi. Tercatat, total pesanan yang masuk menembus angka Rp5,1 triliun. Angka fantastis ini setara dengan 2,5 kali lipat dari target awal penerbitan yang sebelumnya dipatok sebesar Rp2 triliun. Fenomena ini membuktikan bahwa kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis BSI tetap kokoh di tengah dinamika ekonomi global.

Penerbitan sukuk ini merupakan bagian dari strategi besar BSI melalui Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I, dengan target total penghimpunan dana mencapai Rp10 triliun. Program ini telah dijalankan secara bertahap sejak tahun 2024, di mana pada tahap-tahap sebelumnya, baik Tahap I maupun Tahap II, juga selalu mendapatkan respons positif dari para pemodal.

Direktur Treasury & International Banking BSI, Firman Nugraha, menjelaskan bahwa lonjakan minat investor ini merupakan sinyal kuat bahwa instrumen investasi berbasis prinsip syariah yang mengusung aspek keberlanjutan (sustainability) semakin diminati. Menurutnya, hal ini bukan sekadar soal mencari keuntungan, melainkan juga tentang dampak nyata bagi dunia.

"Sustainability Sukuk BSI tidak hanya menjadi alternatif investasi yang kompetitif bagi investor, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan yang memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Besarnya minat pasar menunjukkan bahwa instrumen syariah berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) semakin diterima dan diminati investor," ungkap Firman dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2026).

Lebih lanjut, Firman menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pendanaan BSI agar tidak hanya bergantung pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan sukuk ini, BSI dapat memperluas akses ke pasar modal syariah secara lebih luas.

Bagi para investor yang tertarik, sukuk ini menawarkan tiga pilihan jangka waktu atau tenor, yakni 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, dengan indikasi imbal hasil yang cukup menarik di kisaran 7,00% hingga 7,20%. Dana yang terkumpul nantinya akan dialokasikan secara khusus untuk mendukung pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) serta Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Keberhasilan ini juga sejalan dengan performa keuangan BSI yang terus menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2026, BSI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp5,30 triliun, tumbuh 10,07% secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan ini didukung oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melonjak 17,71% menjadi Rp389 triliun, serta total pembiayaan yang mencapai Rp344 triliun. Dengan kinerja yang solid, BSI semakin optimis dalam memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar perbankan syariah yang berkelanjutan.