Kabar Gembira Dividen YUPI Segera Cair

Jabarpos.id – Kabar menyenangkan datang bagi para pemegang saham PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI). Perusahaan produsen permen jelly yang sangat populer di kalangan masyarakat ini secara resmi mengumumkan rencana pembagian dividen interim untuk tahun buku 2026. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi para investor yang menantikan imbal hasil dari investasi mereka di emiten ini.

Berdasarkan informasi resmi yang dirilis melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen YUPI telah menetapkan nilai dividen interim sebesar Rp14,83 untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Keputusan strategis ini telah mendapatkan lampu hijau dari jajaran Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan dalam rapat yang digelar pada 5 November 2026 lalu.

Dana dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham ini bersumber dari perolehan laba bersih perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2026. Meskipun demikian, jika menilik ke belakang pada laporan keuangan terbaru, terdapat dinamika menarik pada kinerja keuangan emiten permen ini.

Hingga periode September 2026, YUPI mencatatkan laba periode berjalan sebesar Rp449,16 miliar. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan sedikit penurunan dari Rp472,9 miliar. Penurunan ini juga selaras dengan pendapatan dari kontrak pelanggan yang tercatat sebesar Rp2,24 triliun, sedikit di bawah capaian tahun lalu yang menyentuh angka Rp2,25 triliun.

Walaupun terjadi sedikit koreksi pada angka laba dan pendapatan, kebijakan pembagian dividen interim ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap memiliki arus kas yang sehat dan komitmen untuk memberikan nilai tambah kepada para pemegang sahamnya.

Bagi para investor yang ingin menikmati keuntungan ini, sangat penting untuk memperhatikan jadwal penting agar tidak ketinggalan momentum. Berikut adalah rincian jadwal pembagian dividen interim YUPI yang perlu Anda catat:

Pertama, bagi investor yang bertransaksi di pasar reguler maupun pasar negosiasi, tanggal cum dividend jatuh pada 16 November 2026. Sementara itu, untuk pasar tunai, cum dividend akan jatuh pada 18 November 2026. Investor harus memperhatikan tanggal ex dividend agar tetap berhak menerima dividen, yakni pada 17 November 2026 untuk pasar reguler/negosiasi dan 19 November 2026 untuk pasar tunai.

Selanjutnya, perusahaan menetapkan tanggal pencatatan atau recording date pada 18 November 2026. Puncak dari rangkaian agenda ini adalah tanggal pembayaran dividen, di mana dana akan ditransfer ke rekening investor pada 26 November 2026.

Para pelaku pasar disarankan untuk terus memantau pergerakan harga saham YUPI menjelang tanggal cum dividend, mengingat biasanya akan terjadi peningkatan aktivitas transaksi saat mendekati periode pembagian dividen. Melalui informasi ini, jabarpos.id mengimbau investor untuk tetap melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan investasi.