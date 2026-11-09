Kasus Penyitaan Miliaran Rupiah Bos KAI

Jabarpos.id – Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait kabar mengejutkan mengenai penyitaan uang senilai Rp2 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini menyeret Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero) untuk periode 2018-2023.

Menanggapi permintaan penjelasan dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), pihak KAI menegaskan bahwa peristiwa hukum tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan operasional perusahaan saat ini. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada BEI, manajemen KAI menjelaskan bahwa persoalan hukum yang tengah dihadapi oleh Direktur Utama mereka merujuk pada aktivitas profesional yang bersangkutan saat masih bekerja di perusahaan swasta.

Rentang waktu kejadian tersebut terjadi antara tahun 2018 hingga November 2020. Masa tersebut merupakan periode di mana yang bersangkutan belum menjabat di PT LEN Industri (Persero) maupun memimpin PT Kereta Api Indonesia (Persero). Oleh karena itu, KAI menekankan bahwa substansi dari kasus yang sedang disidik oleh KPK bukanlah merupakan bagian dari kegiatan usaha maupun lingkup bisnis perseroan.

"Perseroan bukan pihak yang melaksanakan kegiatan yang diberitakan, sehingga kami tidak dalam posisi untuk menjelaskan kronologi maupun latar belakang kasus tersebut. Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tulis manajemen KAI dalam pernyataan resminya pada Senin (9/11/2026).

Lebih lanjut, pihak KAI menyatakan bahwa mereka hanya akan mencermati informasi resmi yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum. KAI tidak akan memberikan konfirmasi atau spekulasi mengenai keterlibatan pihak-pihak tertentu sebelum adanya keputusan hukum yang tetap.

Terkait dampak terhadap perusahaan, KAI menjamin bahwa kasus ini tidak memberikan pengaruh material terhadap kelangsungan usaha, kondisi keuangan, maupun stabilitas operasional perusahaan. Pelayanan angkutan penumpang dan barang dipastikan tetap berjalan normal tanpa gangguan. Manajemen berkomitmen untuk tetap fokus pada keselamatan, keandalan operasional, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Di sisi lain, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya telah mengonfirmasi adanya penyitaan uang tunai sebesar Rp2 miliar dari seorang saksi berinisial BR (Bobby Rasyidin). Penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan mendalam terkait dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU periode 2018-2023.

Hingga saat ini, status Bobby Rasyidin masih sebagai saksi dalam perkara tersebut. KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai peran spesifik saksi maupun peruntukan dari uang miliaran rupiah yang telah disita tersebut. Proses hukum masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta di balik dugaan praktik korupsi di sektor digitalisasi energi tersebut.