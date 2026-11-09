IHSG Berhasil Menembus Level 5.073

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sukses menutup perdagangan pada Senin (9/11/2026) dengan performa yang memuaskan. Setelah sempat mengalami fluktuasi yang cukup dinamis sejak pembukaan pasar, indeks utama bursa domestik ini berhasil mendarat di zona hijau dengan kenaikan sebesar 23,34 poin atau tumbuh 0,46 persen ke posisi 5.073,77.

Perjalanan IHSG pada awal pekan ini sebenarnya tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Sejak bel pembukaan berbunyi, indeks sempat dibuka menguat tipis di level 5.082,17. Namun, optimisme tersebut sempat terganjal oleh tekanan jual yang datang secara tiba-tiba di awal sesi. Menariknya, memasuki pukul 10.00 WIB, arah angin berbalik. IHSG justru menunjukkan daya tahan yang kuat dan bergerak naik secara tajam, memberikan harapan bagi para investor.

Meski demikian, penguatan tersebut tidak bertahan secara konstan hingga akhir sesi. Pada sesi kedua, indeks mulai mengalami tekanan perlahan dan sempat menyentuh area 5.060 pada pukul 15.00 WIB sebelum akhirnya mampu kembali menguat di penutupan. Secara keseluruhan, aktivitas perdagangan hari ini cukup bergairah dengan total transaksi mencapai 198,6 juta lot dengan nilai perputaran uang sebesar Rp8,07 triliun.

Jika menilik pergerakan sektoral, sektor teknologi menjadi primadona dengan lonjakan tertinggi mencapai 1,91 persen. Sektor lain yang turut menyumbang warna hijau adalah layanan akademik dan pendidikan yang naik 1,27 persen, serta sektor konsumsi siklikal yang tumbuh 1,13 persen. Sebaliknya, sektor kesehatan justru mengalami koreksi sebesar 0,87 persen, diikuti oleh sektor material dasar dan industri yang juga bergerak di zona merah.

Beberapa saham berkapitalisasi besar seperti BBCA, TLKM, ASII, PGAS, dan BMRI menjadi motor penggerak utama yang membawa IHSG tetap berada di jalur positif. Di sisi lain, saham seperti SMMA, BRPT, CASA, BRMS, dan AMRT justru menjadi faktor yang menahan laju kenaikan indeks.

Menatap sisa pekan ini, para pelaku pasar diprediksi akan bersikap lebih waspada. Sentimen global diprediksi akan sangat dipengaruhi oleh rilis data inflasi dari dua kekuatan ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat dan China. Investor tengah menanti data inflasi konsumen dan produsen AS untuk membaca arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Selain itu, data ekonomi dari China terkait ekspor-impor dan penjualan kendaraan juga akan menjadi indikator penting bagi kesehatan ekonomi global. Di dalam negeri sendiri, perhatian pasar akan tertuju pada rilis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) serta data penjualan ritel dari Bank Indonesia. Data-data ini sangat krusial untuk memetakan sejauh mana daya beli masyarakat mampu menopang stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.