Sinyal Positif Garuda Indonesia Mulai Pulih

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Endang Wulansari

10 November 2026, 04:05 WIB

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Jabarpos.id – Maskapai pembawa bendera bangsa, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang menjanjikan. Meski belum sepenuhnya mencetak keuntungan bersih, perusahaan penerbangan milik negara ini berhasil menekan angka kerugian dan mencatatkan lonjakan pendapatan yang signifikan hingga periode September 2026.

Berdasarkan laporan kinerja terbaru, Garuda Indonesia Group membukukan rugi periode berjalan konsolidasi sebesar US$179,3 juta. Angka ini menunjukkan tren positif karena mengalami penyusutan sebesar 3% jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa strategi efisiensi yang dijalankan mulai membuahkan hasil.

Sinyal Positif Garuda Indonesia Mulai Pulih
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menariknya, di balik angka kerugian tersebut, Garuda justru berhasil mengantongi laba usaha sebesar US$97,2 juta. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan pendapatan konsolidasi yang melonjak 13,2% secara tahunan (year-on-year), hingga mencapai angka US$2,71 miliar.

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Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro, mengungkapkan bahwa capaian kinerja hingga kuartal ketiga tahun 2026 ini merupakan fondasi penting bagi perusahaan. Menurutnya, momentum ini harus dijaga guna memperkuat fundamental keuangan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Perkembangan kinerja yang kami catatkan menjadi indikasi positif dari langkah transformasi yang terus dijalankan. Namun, kami menyadari bahwa perjalanan menuju pemulihan yang berkelanjutan masih memerlukan konsistensi dan disiplin eksekusi, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan, produktivitas, dan efisiensi biaya," tutur Thomas dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2026).

Jika membedah sumber pendapatan, bisnis penerbangan berjadwal menyumbang pertumbuhan sebesar 12,6%. Namun, yang paling mencolok adalah sektor bisnis non-penerbangan yang tumbuh sangat agresif sebesar 31,3%, dengan nilai mencapai US$322,8 juta.

Dari sisi operasional, Garuda juga memperkuat armada mereka. Jumlah pesawat yang siap beroperasi kini mencapai 106 unit, bertambah 24 unit dibandingkan periode tahun lalu. Penambahan kapasitas ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah penumpang yang kini menyentuh angka 16,7 juta orang, dengan total frekuensi penerbangan mencapai 117.868 kali.

Tak hanya soal jumlah, kualitas layanan juga mengalami perbaikan. Tingkat ketepatan waktu atau on-time performance (OTP) Garuda Indonesia Group naik menjadi 92,01%, sebuah peningkatan sebesar 5,86 poin persentase dari tahun sebelumnya.

Ke depannya, Garuda berkomitmen untuk fokus pada optimalisasi produktivitas armada, efektivitas biaya, serta modernisasi layanan. Meski demikian, manajemen tetap waspada terhadap tantangan industri, terutama fluktuasi harga bahan bakar pesawat yang kerap menjadi beban utama. Dengan optimisme tinggi, Garuda bertekad untuk terus bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia yang tangguh dan kompetitif di kancah global.

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