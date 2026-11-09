Rupiah Menguat Saat Dolar AS Melemah

Jabarpos.id – Mata uang Garuda kembali menunjukkan taringnya di pasar keuangan global. Pada perdagangan Senin (9/11/2026), nilai tukar rupiah berhasil menutup sesi dengan tren positif atau berada di zona hijau. Berdasarkan data terbaru dari Refinitiv, rupiah tercatat menguat tipis 0,06% ke level Rp18.070 per dolar AS, dibandingkan posisi penutupan pada Jumat pekan lalu yang berada di angka Rp18.080 per dolar AS.

Pergerakan rupiah sepanjang hari ini tergolong cukup dinamis. Sejak pembukaan pasar, mata uang kebanggaan Indonesia ini sudah menunjukkan sinyal penguatan tipis di level Rp18.075 per dolar AS. Sepanjang sesi perdagangan berlangsung, fluktuasi nilai tukar bergerak dalam rentang Rp18.070 hingga Rp18.110 per dolar AS, sebelum akhirnya mampu mengunci posisi terkuatnya di akhir perdagangan.

Kenaikan nilai tukar rupiah ini tidak lepas dari pelemahan indeks dolar AS (DXY). Indeks yang menjadi barometer kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama dunia tersebut terpantau terkoreksi sebesar 0,28% ke posisi 102,007. Meski mengalami penurunan, dolar AS sebenarnya masih mencoba bertahan di atas level psikologis 102, setelah sebelumnya sempat melonjak tajam pada akhir pekan lalu.

Kondisi ekonomi domestik juga memberikan angin segar bagi penguatan rupiah. Bank Indonesia (BI) melaporkan adanya peningkatan signifikan pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2026. IKK melonjak menjadi 119,9, naik dari posisi 118,1 pada bulan September. Hal ini mencerminkan optimisme masyarakat yang semakin tinggi terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun prospek ekonomi di masa mendatang.

Secara mendalam, kenaikan ini didorong oleh membaiknya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) serta Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Masyarakat merasa lebih optimis terhadap ketersediaan lapangan kerja dan potensi peningkatan pendapatan dalam enam bulan ke depan. Menariknya, meski optimisme meningkat, masyarakat justru cenderung lebih berhati-hati dalam berbelanja. Data menunjukkan porsi pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi sedikit menurun, sementara porsi untuk tabungan justru mengalami kenaikan.

Di sisi lain, pelaku pasar kini tengah bersiap memantau agenda penting pemerintah, yakni lelang Surat Utang Negara (SUN) yang dijadwalkan pada Selasa (10/11/2026). Kementerian Keuangan menargetkan penghimpunan dana sekitar Rp30 triliun melalui sembilan seri SUN untuk menopang APBN 2026. Hasil lelang ini nantinya akan menjadi sinyal penting bagi investor mengenai minat mereka terhadap aset domestik.

Faktor eksternal dari China juga turut memberikan pengaruh pada sentimen pasar global. China melaporkan adanya dinamika inflasi yang unik, di mana inflasi konsumen melambat, namun harga di tingkat produsen justru mengalami kenaikan. Mengingat posisi China sebagai mitra dagang utama Indonesia, perkembangan ekonomi di negeri tirai bambu tersebut tetap menjadi variabel yang wajib dipantau oleh para investor.