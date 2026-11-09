Misteri Rupiah dan Tekanan IHSG

Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi ujian berat di awal pekan ini. Di tengah fluktuasi ekonomi global yang tidak menentu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah menunjukkan pergerakan yang cukup kontras sekaligus mengkhawatirkan bagi para investor. Meski IHSG berupaya keras mempertahankan posisi di zona hijau, tekanan dari nilai tukar Rupiah yang terus merosot menjadi ancaman nyata bagi stabilitas pasar domestik.

Berdasarkan pantauan perdagangan pada Senin (09/11), IHSG sempat bertahan di level 5.090. Angka ini menunjukkan upaya optimisme pasar untuk tetap berada di jalur positif. Namun, optimisme tersebut dibayangi oleh realita pahit di pasar valuta asing, di mana nilai tukar Rupiah dilaporkan melemah hingga menyentuh level Rp 18.100 per Dolar AS. Fenomena ini memicu kekhawatiran mengenai sejauh mana daya tahan mata uang Garuda dalam menghadapi tekanan eksternal.

Elvan Chandra Widyatama, seorang analis valuta asing (FX Analyst), memberikan catatan kritis mengenai kondisi ini. Menurutnya, IHSG saat ini sedang berada dalam fase pengujian level baru yang sangat krusial. Sebelumnya, pasar sempat mengalami guncangan hebat ketika indeks sempat anjlok hingga di bawah level psikologis 5.000. Kini, fokus utama para pelaku pasar adalah melihat apakah IHSG mampu menembus dan bertahan di level resisten yang berada di rentang 5.100 hingga 5.200.

Kondisi ini tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai sentimen global dan domestik yang saling berkelindan, menciptakan tekanan besar terhadap nilai tukar Rupiah. Isu mengenai kebijakan moneter global, terutama arah kebijakan The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat), serta dinamika ekonomi global lainnya, menjadi faktor utama yang membuat Rupiah terus tertekan. Melemahnya Rupiah hingga ke level Rp 18.100 per Dolar AS merupakan sinyal kuat bahwa pasar sedang mencermati ketidakpastian ekonomi global yang sangat tinggi.

Level 5.000 bagi IHSG bukan sekadar angka, melainkan batas psikologis yang sangat sensitif bagi investor. Jika indeks gagal mempertahankan level tersebut, maka sentimen negatif dapat meluas dan memicu aksi jual masif. Di sisi lain, pelemahan Rupiah yang drastis juga berpotensi mengganggu stabilitas arus modal asing di pasar saham Indonesia.

Para pelaku pasar kini tengah bersikap wait and see, menunggu kejelasan arah kebijakan ekonomi global ke depan. Ketegangan antara penguatan indeks saham dan pelemahan nilai tukar ini menjadi dinamika yang sangat menarik untuk dipantau secara ketat. Apakah IHSG mampu menguat di atas level resistennya, ataukah pelemahan Rupiah akan menyeret pasar modal Indonesia lebih dalam ke zona merah? Semua mata kini tertuju pada pergerakan ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian.