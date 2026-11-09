Daftar 18 Emiten Resmi Didepak dari Bursa

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari lantai bursa tanah air. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengumumkan penghapusan pencatatan saham atau delisting terhadap 18 perusahaan sekaligus mulai hari ini, 10 November 2026. Langkah drastis ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kualitas emiten yang melantai di bursa.

Keputusan besar ini bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan pengumuman resmi yang telah dirilis sebelumnya pada April 2026, tindakan ini merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-N mengenai Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting). Pihak bursa menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penegakan aturan terhadap emiten yang tidak lagi memenuhi standar kelayakan.

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan manajemen BEI, terdapat tiga kriteria utama yang menyebabkan sebuah perusahaan harus didepak dari bursa. Pertama, perusahaan dinilai mengalami kondisi yang berdampak negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usahanya, baik dari sisi finansial maupun aspek hukum, tanpa menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang jelas.

Kedua, perusahaan dianggap tidak lagi mampu memenuhi persyaratan pencatatan yang telah ditetapkan oleh bursa. Ketiga, saham perusahaan tersebut telah mengalami suspensi atau penghentian perdagangan dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni minimal selama 24 bulan terakhir, baik di Pasar Reguler maupun Pasar Tunai.

Dengan keputusan ini, status perusahaan-perusahaan tersebut sebagai Perusahaan Tercatat resmi dicabut. Artinya, mereka tidak lagi memiliki kewajiban sebagai emiten di BEI, dan nama mereka akan segera dihapus dari daftar resmi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa.

Adapun daftar 18 emiten yang harus rela keluar dari bursa meliputi PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK), PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS).

Tak hanya itu, daftar panjang ini juga mencakup PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Polaris Investama Tbk (PLAS), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), serta raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL).

Melengkapi daftar tersebut, terdapat pula PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE), PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS), PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL), dan PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT).

Pihak BEI memberikan catatan penting bahwa jika di masa depan perusahaan-perusahaan ini ingin kembali masuk ke bursa, mereka wajib melalui proses pencatatan ulang yang sangat ketat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penghapusan ini juga mencakup Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS). Meski demikian, BEI menegaskan bahwa kewajiban perusahaan untuk membayar bunga maupun pokok utang kepada pemegang EBUS tetap berlaku dan harus dipenuhi sesuai perjanjian yang ada.

Terakhir, selama perusahaan masih menyandang status sebagai Perusahaan Publik, mereka tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham publik serta mematuhi aturan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).